نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة رخيصة في الشارقة بالإمارات المتحدة الأسعار تبدأ من 6500 ألف درهم في المقال التالي

سيارات مستعملة رخيصة في الشارقة ، نعرض أهم السيارات المستعملة في الإمارات المتحدة بسعر منافس وأهم مواصفات كل سيارة ومن أشهر السيارات هوندا تويوتا وفورد وغيرها من السيارات التي سنعرضها بشكل متجدد يوميًا، حيث يهتم مواطني دول الإمارات على شراء سيارات جديدة ومستعملة فـ تعد السيارات من الأشياء الأساسية في الحياة اليومية لديهم والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن هذا الصدد سوف يتم عرض سيارات مستعملة رخيصة في مدينة الشارقة بشكل يومي ومتجدد في هذه المقالة. سيارات مستعملة رخيصة في الشارقة هوندا سيفيك موديل آر أس 2000 مستعملة سعة المحرك 1800 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك دفع أمامي تأتي مطابقة لمواصفات مجلس التعاون الخليجي. رباعية الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة مليون كم.

موقع تواجد السيارة بمنطقة الناصرية.

حالة السيارة ممتازة من حيث الهيكل والمقصورة.

تحتوي على نظام ABS ونظام حماية متكامل، ونظام تثبيت سرعة وانذار ضد السرقة وفتحة سقف وكاميرا مراقبة خلفية، عجلة القيادة معززة أليًا، والمقاعد من الجلد الفاخر ومكيف.

سعر هوندا سيفيك ار اس مستعملة 6.5 ألف درهم إماراتي. فورد فيوجن اس اي موديل 2010 مستعملة سعة محرك السيارة 2500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات دفع أمامي.

عدد الكيلومترات المستهلكة 300 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمنطقة الرحمانية.

السيارة بها تلف بسيط وبعض العيوب الناتج من الاستخدام.

تحتوي على نظام حماية متكامل، مع قابلية للمقاعد للتهيئة الكهربائية، وعجلة قيادة معززة أليًا وقفل مركزي وراديو وبلوتوث.

سعر فورد فيوجن اي اس مستعملة 8000 درهم إماراتي. هوندا اكورد موديل 2004 مستعملة يبلغ سعة محرك السيارة 3000 سي سي بناقل حركة أتوماتيك ذات 5 سرعات دفع أمامي رباعي الأسطوانات.

السيارة بها بعض التلف والشقوق العادية الناتجة من الاستهلاك اليومي.

تحتوي على فتحة سقف كهربائية والمقود كهربائي من اليوريثان، ونظام تثبيت مقاعد للأطفال والمساعدة في تسلق المرتفعات ووسائد هوائية، بالإضافة إلى مكيف يدوي والتحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة وراديو وبلوتوث ومدعم ام بي ثري.

سعر هوندا أكورد مستعملة 8500 درهم إماراتي. تويوتا كامري موديل 2002 ليمتد مستعملة تأتي بحرك سعته 2500 سي سي وناقل حركة أتوماتيك دفع أمامي رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 214 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمنطقة السجا.

السيارة بحالة جيدة بها القليل من العيوب نتيجة للاستخدام.

تحتوي على مقاعد من الجلد الفاخر ونظام حماية ومانع انزلاق الفرامل ونظام تثبيت عالي ونظام ملاحة دقيق، وفتحة سقف وجناح خلفي، ومكيف.

سعر تويوتا كامري ليمتد مستعملة 8500 ألف درهم إماراتي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة رخيصة في الشارقة بالإمارات المتحدة الأسعار تبدأ من 6500 ألف درهم - ثقفني

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