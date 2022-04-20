نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان للسيارات نيسان 2022 بدون تسديد دفعة أولى من المبلغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عروض السيارات التي تتبع شركة نيسان عروض قوية قد كشفت عنها كثيراً من الشركات الكبرى التي تنتشر بالمملكة السعودية، وهذا بمناسبة إتيان شهر رمضان، فهم دائماً يقدمون على جعل الفرحة والسرور تصيب العملاء، ويقدمون لهم عروض وتخفيضات متميزة على كافة انواع السيارات التابعة لها وعبر هذا المقال سنقدم لكم عروض رمضان للسيارات نيسان 2022.

عروض رمضان للسيارات نيسان 2022

تقدم شركة نيسان بالسعودية عروض متعددة وتخفيضات رائعة وقوية على جميع السيارات مع إتيان شهر رمضان، وإليكم كافة الفئات من السيارات المتواجدة عليها عروض بالمملكة وهي كالآتي:

نيسان إكسترا: هذه السيارة تحصل عليها دون أن تدفع أي شيء كدفعة أولى، ولا يوجد لها هامش للربح، لا يطلب من العميل أن يقوم بتحويل الراتب، فليس لها أي رسوم.

سيارات التيما 2022: هذه السيارة لا تحتاج لتحويل الراتب عند القيام بشرائها، لن تدفع أي رسوم إدارية، لن يطلب منك دفعة أولى، ولا يوجد للسيارة هامش للربح.

اكس تريل 2022: القسط الشهري لها يكون بادئ من 1299 ريال، ليس لها دفعة أولى، لن تحتاج لدفع رسوم ادارية، ولا يطلب أي تحويل للراتب، كما أنها لا يوجد لها هامش ربح.

نيسان صني الجديده: لن يطلب لهذه السيارة رسوماً إدارية، كما أنك بإمكانك أن تحصل عليها دون تحويل لراتبك، ليس لها هامش ربح، ولن يطلب منك تقديم دفعة أولى.

باترول 2022: القسط الشهري للسيارة 2799 وهذا هو البداية فهناك ما هو أعلى من ذلك لتحصل عليها دون أن تحول الراتب، ولن تجد أي رسوم إدارية أو حتى هامش للربح، كما أنه لا يطلب منكم تسديد دفعة أولى.

سيارة كيكس 2022: القسط الشهري للسيارة يكون 946 ريالاً سعودياً، وهذا هي البداية فقط فهناك أعلى من ذلك، ليس لها هامش ربح، لا يطلب تحويل الراتب، ليس هناك أي رسوم إدارية، لا يوجد ولن تدفع أي رسوم للدفعة الأولى.

شركة نيسان

إن شركة نيسان من الشركات اليابانية المهمة، ولها مستوى عالمي ومعروف للغاية، تصنع سيارات لجميع الأنحاء قد تأسست 1932، ولها مقر رئيسي باليابان فهي تقدم عدد مثالي من السيارات وتشكيلات متنوعة ومتعددة، فهي تضع كافة الأشياء الجديدة بعالم التكنولوجيا داخل السيارات، وبإمكانك أن تطلع على جميع عروض السيارات من خلال الموقع الذي يتبع الشركة.