نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبح المطبات والطرق الترابية والواعرة تقسيط سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بأرخص سعر وعلى 60 شهرا وبالضمان في المقال التالي
تقسيط سيارة ميتسوبيشي 2022 بأرخص سعر وبدون مقدم وفترة سداد على 60 شهرا هذا ما سنقدمه اليوم لكل عشاق السيارة الفخمة والاقوي المخصصة للطرق الواعرة، اليكم سيارة ميتسوبيشي باجيرو الاقوي في فئتها والتي صممت مع هيكل خارجي متين يتحمل الصدمات وتخطي الطرق الواعر والمطبات والطرق الترابية صاحبة الدفع الرباعي، واليكم بالسطور التالية مواصفات وسعر سيارة ميتسوبيشي وكيفية التقسيط والقيمة الشهري.
تقسيط سيارات ميتسوبيشي باجيرو 2022
بدون مقدم يمكنك الحصول على سيارة ميتسوبيشي في المملكة العربية السعودية وقبل الدخول في مواصفات ومزايا السيارة نتعرف اولا على عروض تقسيط سيارة باجيرو، حيث يقدم مصرف الراجحي لعملائه فرصة اقتناء و تقسيط سيارة ميتسوبيشي الفخمة من لدي شركة العيسائي ميتسوبيشي مع مزايا متعددة على التقسيط بدون تحويل راتب مع سهولة في التقسيط وفترات سداد طويلة تتناسب مع ظروف العميل المالية، واليكم أهم مزايا التقسيط.
- يمكن تقسيط سيارة ميتسوبيشي بدون دفعة اولي %0.
- وبدون دفع رسوم إدارية يمكنك التقسيط.
- فترة السداد حتي 60 شهرا.
- الدفعة الأخير تصل %40.
سعر تقسيط سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022
- قيمة سعر سيارة متسوبيشي باجيرو خمس ابواب بقيمة 132,250 ريال.
- المقدم %0.
- القسيط الشهر يتم دفع 2,160ريال.
- قيمة الدفعة الأخيرة للتقسيط هي 50,600 ريال.
تاريخ عرض ميتسوبيشي باجيرو إلى عام 1981، داخل معرض طوكيو للسيارات، وبدأ النجاح التجاري وظهورها في الاسواق بشدة وزيادة الطلب عليها في عام 1983، وهو العام الذي تم فيه إطلاق الإصدار ذي الخمسة أبواب ، والذي يوفر 7 مقاعد لتلبية وارضاء طلبات جزء كبير من الجمهور ، الذين يريدون مقصورات قيادة أكثر اتساعًا.
مزايا سيارة متسوبيشي الخمس أبواب
- مزودة بدفع خلفي وأمامي قابل للإدخال.
- نظام تعليق جسر صلب شديد المقاومة.
- مقصورة مريحة وواسعة.
- نظام نقل الحركة Super Select 4WD المبتكر مما يضمن زيادة أمان السيارة وخفة حركة أكبر على جميع أنواع التضاريس.
- تم تثبيت أنظمة تعليق قابلة للتعديل كهربائيًا.
- نظام ABS القياسي.
- مزودة بنظام نقل الحركة SS4-II إلى سيارة الطرق الوعرة ، مما يمنح السيارة أداءً أفضل من حيث التماسك. وتحكم في كل من الطريق وعلى الطرق الترابية.
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