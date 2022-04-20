نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل بدء اجازة عيد الفطر.. أغتنم عرض تويوتا الـ50% من عبداللطيف جميل في المقال التالي

تبدأ اجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية بحسب وزارة الموارد البشرية يوم السبت الموافق يوم 30 من شهر إبريل لعام 2022 على أن تمتد الإجازة لمدة 4 أيام، وأعلنت شركة عبداللطيف جميل وكالة تويوتا الرسمية في السعودية عن أن موعد انتهاء عرض الـ50% على عدد من سيارات تويوتا أيضا بانتهاء شهر رمضان المبارك، لذا فإن الوقت المتبقي على انتهاء العرض هو حوالي 10 أيام وعليه يجدر بكل ما يرغب في الاستفادة من العرض التوجه لأي فروع الوكالة لاغتنام الفرصة. قبل بدء اجازة عيد الفطر.. أغتنم عرض تويوتا الـ50% من عبداللطيف جميل تطرح عبداللطيف جميل عرض جبار على تقسيط عدد من سيارات تويوتا بنظام غاية في السهولة ولهواة التقسيط غير طويل الأجل.

وفي الوقت نفسه تفاصيل هذا العرض هو أنه بدون دفعة أولى على أن تمتد فترة القسط لعامين فقط.

كذلك الإيجار أو القسط الشهري محسوب على أساس أن يتم انتهاء القسط بالكامل خلال 24 شهر.

دفعة التملك ستكون الـ50% الأخرى المتبقي من سعر السيارة ويمكن تقسيط خلال العامين ضريبة القيمة المضافة كميزة إضافية. مزايا إضافية يمكنك الحصول عليها من عرض عبداللطيف جميل قبل اجازة عيد الفطر يمكنك الحصول على مزايا إضافية من عرض وكالة عبداللطيف جميل وهي أن العرض متاح بدون كفيل.

وفي الوقت نفسه العرض معتمد من الهيئة الشرعية كذلك يمكن لجميع يمكن إعادة تمويل الدفعة الأخيرة.

يمكن البدء في الاستفادة من العرض من خلال الذهاب إلى أحد فروع شبكة فروع عبداللطيف جميل.

كذلك يمكنك الاتصال عبر الرقم التالي لمزيد التفاصيل أو لمعرفة أماكن الفروع، الرقم: 8002442211. أبرز السيارات المشمولة في عرض عبداللطيف جميل الذي سوف ينتهي قبل بدء اجازة عيد الفطر يارس سيدان 2022 الدفعة الأولى 0% القسط الشهري 361 ريال والدفعة الأخيرة هي 25 ألف و100 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك كورولا 2022 دفعتها الأخيرة هي 32 ألف و850 ريال القسط الشهري هو 1958.

معدل الفائدة السنوية تبدأ من 16% على وتختلف باختلاف أنواع السيارات.

كذلك الأسعار المشار إليها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ويمكن تقسيطها ضمن الأقساط الشهرية.

وفي الوقت نفسه هناك تويوتا كامري 2022 وأنوفا 2020 وهايلوكس وراف فور وفورتشنر. عمر شويل - جدة قبل بدء اجازة عيد الفطر.. أغتنم عرض تويوتا الـ50% من عبداللطيف جميل - ثقفني

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