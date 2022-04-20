نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط بدون مقدم على السيارات الضخمة صاحبة الدفع الرباعي وبدون رسوم إدارية فترات سداد 60 شهرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط شركة المجدوعي لتقسيط السيارات بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية 2021، تقدم مؤسسة المجدوعي للسيارات عروض متعددة على السيارات المستعملة والسيارات الجديدة بدون رسوم إدارية بدون دفعة أولى، حيث أنها من أكبر شركات السيارات التي تأسست في عام 1985 ميلادية داخل المملكة العربية السعودية وتعمل في مجال بيع وشراء السيارات وفي مختلف أنواع السيارات وماركاتها سواء الخفيفة منها والثقيلة الحجم.

كما تمتلك مؤسسة المجدوعي توكيلات متعددة من أكبر ماركات السيارات حول العالم التي من أهمها شركة هيونداي ،المزيد من التفاصيل حول شروط المجدوعي للتقسيط إليك هذا المقال.

عروض المجدوعي للسيارات 2021

يمكنك الحصول على سيارات بالتقسيط من شركة المجدوعي بأسهل الطرق وأيسرها في السوق بالإضافة إلى التمتع بعروض شركة هيونداي الكبرى الحصول عليها يجب إتمام بعض الشروط اللآزم لقبول التقسيط وإنهاء الإجراءات اللآزمة لذلك والحصول على بعض الأوراق.

كما تسهل شركة المجدوعي بالتعاون مع هيونداي للعميل الحصول على عروض السيارات المتنوعة وكذلك أخبار السيارات من خلال الدخول على موقع هيونداي المجدوعي والبحث عن السيارة التي ترغب بها وكذلك كافة المواصفات حيث تجد صور ومعلومات كافية عن السيارة ويمكن التقديم من خلال الموقع للحصول على السيارات بالتقسيط حيث يشمل السعر قيمة الضرائب المضافة ورسوم التسجيل ولا توجد رسوم إدارية إضافية.

الأوراق المطلوبة للحصول على تقسيط السيارات من المجدوعي

يجب عليك إحضار الأوراق التالية إذا كنت ترغب في تقسيط سيارة مستعملة أو جديدة من المجدوعي

صورة بطاقة الهوية أو الرقم القومي التي تخص العميل المقدم على التقسيط.

أصل من عقد تمليك أو إيجار الوحدة السكنية أو عقد السكن الذي يخص الوحدة الخاصة بالعميل.

يقدم المغتربين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ما يفيد صحة الإقامة.

قد يتطلب الأمر أوراق إضافية يوفرها العميل عند الطلب

تسهل مؤسسة المجدوعي للعملاء الراغبين في تقسيط السيارات التواصل معها وذلك لتسهيل الرد على جميع الإستفسارات والأسئلة عن العروض المختلفة التي توفرها الشركة على كل ماركات السيارات من خلال موقعها الإلكتروني أو صفحتها على فيسبوك أو الإتصال بالرقم المجاني للمؤسسة.

تقسيط سيارات جديد ومستعملة أحدث الطرازات بأقل الاسعار وفترة سداد 60 شهرا

يمكن لكل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية الحصول على سيارة الأحلام بأقل الأسعار وفترة سداد تصل إلى 60 شهرا كل ذلك من لدي شركة عبد اللطيف جميل التي توفر لك أفضلةالعروض على السيارات الحديثة والمستعملة بدون مقدم، اي يمكنك ابرام العقد مع الشركة ثم استلام السيارة على الفور.