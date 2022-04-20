نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة هافال H9 الجديدة كلياً بالصور في المقال التالي

تقدم مجموعة صناعة السيارات الصينية هافال ، خيارات متعددة من السيارات بالمملكة وأسواق الشرق الأوسط ، ومن ضمنها سيارات الفئة الكبرى H9 ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستعرض لحضراتكم مزايا وعيوب وأسعار سيارة هافال H9 الجديدة كلياً بالصور، وبيان المواصفات الفنية والمزايا الداخلية والخارجية للسيارة ذات الابعاد الكبيرة والتي تنافس بها الشركة في فئة السيارات الـ SUV ، كما نتعرف علي الألوان المتاحة وفئات السيارة و الموصفات الميكانيكية و تجهيزات السيارة علي مستوي الأمان ووسائل الراحة بالمركبة هافال اتش 9 ، والمواصفات والألوان والتقارير والمقارنات لسيارة هافال haval الجديدة كلياً h9 ، والتي تأتي كمنافس قوي لسيارات مثل سيارة بايك X7 والتي يمكن الاطلاع علي تفاصيلها عبر موقعنا ثقفني. سيارة هافال H9 الجديدة كلياً بالصور طرحت مجموعة هافال الصينية سيارتها الأكبر HAVAL H9 بأسواق المملكة العربية السعودية بمجموعة فئات هي : سوبر ديجنيتي المجهزة كليا : سعرها 117390 ريال.

ديجنيتي : بسعر 111490 ريال سعودي.

ديجنيتي لو : بـ سعر 95 ألف ريال تقريباً.

كومفورت : بسعر 81 ألف ريال تقريباً. مميزات هافال H9 تقدم هافال h9 الجديدة في السعودية وذلك بمميزات عديدة : محرك توربو حقن مباشر 2.0 لتر.

نظام تعليق أمامي لولبي مزدوج.

ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات طراز ZF.

نظام تعليق خلفي متصل متعدد الوصلات.

هيكل احترافي غير محمل / احترافية عالية الأداء لسيارات الدفع الرباعي.

تجهيزات احترافية للطرق الوعرة.

ثلاثة أقفال تفاضلية.

نظام متقدم للتحكم في التضاريس.

التحكم في السرعة على الطرق الوعرة.

نظام المساعدة على الانعطاف. المواصفات الخارجية لسيارة هافال تحظي سيارة هافال h9 الشكل الجديد موديل 2022 الجديدة كليا في السعودية بمواصفات متطورة : تصميم خارجي كلاسيكي انيق.

تصميم جانبي انسيابي.

أضواء خلفية طولية.

عتبة باب الكترونية.

ألوان : أبيض – فضي – رمادي – أسود. المواصفات الداخلية HAVAL H9 مواصفات الداخلية لسيارة H9 الجديدة في السعودية وذلك لكافة الفئات : مقاعد جلد نابا طبيعي.

مقعد فاخر متعدد الوظائف.

مقاعد مطرفة ومريحة.

نظام تحويل إلكتروني عالي الجودة.

شاشة لمس ٧ انش LCD.

نظام صوتي من شركة انفينيتي. مواصفات الأمان هافال H9 الجديدة كلياً تقدم هافال h9 الجديدة كلياً مزايا الأمان كالآتي : تصميم خارجي كلاسيكي انيق.

تصميم جانبي انسيابي.

أضواء خلفية طولية لكافة الفئات الجديدة مع تفصيل بالصور.

عتبة باب الكترونية. المواصفات الفنية هافال H9 المحرك محرك توربو 4 سلندر حقن مباشر سعة 2.0 ناقل الحركة ناقل سرعة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات نوع القيادة دفع رباعي 4×4 التسارع من 0-100 كم/ساعه 11 Seconds القدرة الحصانيه 165 (224)/5500 أقصى عزم دوران 385/1800-3600 سعة الوقود 80L اقتصاد الوقود 11.2Km/L عمر شويل - جدة سيارة هافال H9 الجديدة كلياً بالصور بمجموعة كبيرة من المميزات والمواصفات الفنية القياسية و الأمان

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