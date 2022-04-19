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عمر شويل - جدة اختر سيارة مستعملة واحصل عليها بدون مقابل وبدون مصاريف نقل، توفرت اليوم للتقبيل سيارة هيونداي ازيرا أوتوماتيك نص فل موديل 2021 عدادها 83 ألف كم، الماكينة 4 اسطوانات حجم 3.5 لتر بقوة 290 حصان. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد بالكامل، جنوط مقاس 18 إنش، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق والتحكم في الانزلاق، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، مكيف متعدد المناطق، بلوتوث، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري ألفي ريال، عدد الأقساط المدفوعة 17 قسط ومتبقي سداد 3 سنوات و7 أشهر.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

ثاني عروض اليوم سيكون على كيا K5 الفئة القياسية موديل 2021، السيارة بالكامل بحالة الوكالة بضمان الجبر 5 سنوات وعليها نانو سيراميك وتظليل عازل حراري، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2.5 لتر بقوة 194 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك وقراءة العداد 33 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، مقاعد مخمل، جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، مقود جلد متعدد الأغراض، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، شاشة ترفيه. السيارة للتنازل تقسيط عن طريق الراجحي وقيمة القسط الشهري 1155 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط ومتبق أقساط 4 سنوات و3 أشهر + دفعة أخيرة 39 ألف ريال قابلة للتقسيط.

وتتوفر شانجان cs75 موديل 2020 بنزين عدادها 146 ألف كم للتقبيل على بنك البلاد، ماكينة 4 اسطوانات حجم 1.8 لتر وناقل الحركة أوتوماتيكي، تتميز بفتحة سقف بانوراما، السيارة وارد المجدوعي بحالة الوكالة ومتواجدة بالرياض. تتميز بإمكانية الدخول الذكي، التشغيل بصمة، مراتب جلد وتحكم كهربائي في المقاعد، عجلة قيادة متعددة الأغراض، دبل، إضاءات ليد بالكامل، كاميرا خلفية، كشافات ضباب أمامية وخلفية، حساسات أمامية وخلفية، شاشة خرائط وسطية. السيارة للتقبيل بدون رسوم وقيمة القسط الشهري 1486 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 25 قسط ومتبقي أقساط 3 سنوات إلا شهر + دفعة أخيرة 20 ألف ريال.

سيارات للتقبيل بأقل قسط

آخر العروض المتوفرة في تقريرنا اليوم سيكون على هيونداي سوناتا نص فل موديل 2020، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2.5 لتر بقوة 179 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي وقراءة العداد 62 ألف كيلو متر. تم سداد دفعة أولى قدرها عشرة آلاف والتنازل بمقابل خمسة آلاف فقط، قيمة القسط الشهري 1549 ريال ومتبقي سداد أقساط 4 سنوات. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، مقاعد جلدية، إضاءات ليد بالكامل، سقف بانوراما، حماية شمعات أمامية وعازل حراري، تحكم كهربائي في المقاعد، جنوط مقاس 18 إنش، عدد 6 وسائد هوائية، نظام التحذير في المناطق العمياء، ، فرامل مانعة للانغلاق، نظام تحذير مغادرة المسار، تحكم دركسيون، مكيف متعدد المناطق وغيرها من المزايا.