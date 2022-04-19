45 ألف ريال أرخص أنواع السيارات في السعودية لعام 2022.. بمميزات وبمواصفات جبارة

45 ألف ريال أرخص وأحدث أنواع السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022، سوق السيارات السعودي يتميز باحتوائه على أنواع كثيرة من السيارات المتنوعة من حيث الإمكانيات والمزايا وكل جديد وعصري بسوق السيارات التي توجد في المملكة العربية السعودية لهذا العام 2022، ويوجد الكثير من الأشخاص يبحثون بدرجة كبيرة عن أفضل أنواع السيارات ذات محركات قوية وتقنيات هائلة، وعلى أن تتوفر بسعر مناسب وأرخص الأسعار، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض عليكم أرخص أنواع السيارات الموجودة بالمملكة العربية السعودية.

45 ألف ريال أرخص وأحدث أنواع السيارات الحديثة

إذا كنت من بين المهتمين بالحصول على أرخص أنواع السيارات في السعودية فقد وفرنا لكم اليوم مجموعة سيارات بأسعار متميزة:ـ

سيارة هيوندا سيتي في السعودية

هذه السيارة تعمل بموتور قوي للغاية بسعة 119 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 145 نيوتن، وهذا يؤكد مدى قوتها وثبتها على الطرق.

إلى جانب هذا أن سرعة السيارة عالية جداً قد تصل نحو 190 كيلو متر بالساعة، كما تتمكن من السير على سرعة نحو 100 كيلو متر بكل 11.5 ثانية.

من بين أنواع السيارات التي يوجد بها الكثير من الكماليات والوسائل المتنوعة.

يوجد بها إضاءة بالحقيبة كما أن السيارة كاتمة للصوت، لأنها تتمتع بوجود عازل للحرارة وأيضاً الصوت.

يوجد بالسيارة من الأمام مكبس 12V, إلى جانب الثبات القوي وأنظمة مانعة لغلق الفرامل.

أما بالنسبة لسعر طرح السيارة فهو يتراوح من 56 ألف ريال سعودي للموديلات القديمة، أما الموديلات الجديدة سعرها يصل نحو 73 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي اكسنت 2022 بالسعودية

هذه السيارة ينتج عنها قوة قد تصل حتى 113 حصان، وبأقصى سرعة تبلغ نحو 119 كيلو متر لكل ثانية.

أما بالنسبة لمعدل التسارع يبلغ نحو 100 كم في كل 10.5 ثانية، وتعد من بين أنواع السيارات الجديدة الرخيصة بالسعودية.

أما بالنسبة لسعر السيارة يتراوح ما بين 45,600 ألف ريال ويصل حتى 50 ألف ريال سعودي.

سيارة إم جي 5 في السعودية