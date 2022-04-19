نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 1900 ريال سيارات بدون مقدم وبالتقسيط الشهري ودون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية عن أفضل طريقة للحصول على سيارة تساعده في التجول السريع والأمن والمريح بين الطرق، ويضمن وصول عائلته في أمان وحرية ولكن الأسعار العالية جعلته لا يستطيع الوصول إلى تلك السيارات، ولكنه قد قام البنك المركزي السعودي بتوفير نظام التمويل حتى تحصل على سيارتك في أسرع وقت وبدون أي مجهود ولكن بأتباع نظام التقسيط الشهري وتحصل على سيارتك بين يديك، وقد قام البنك المركزي بتضمين عدد من الشركات السعودية والبنوك التي توفر تمويل سيارات جديدة أو سيارات مستعملة تصلح للجميع بشروط معينة معلن عنها ومستندات بسيطة.

سيارات جديدة ومستعملة بأقل راتب

بإجراءات ميسر وتمويل إسلامي سوف تحصل على سيارة أحلامك في أقل وقت، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، ولكن بشرط أن يكون الراتب لا يقل عن 1900 ريال، ويعد ذلك من أبرز الشروط الواجب توافرها حتى تحصل على سيارتك الشخصية بموافقة فورية وسريعة، وينتهي التمويل التأجيري بالتملك بعد سداد كافة الأقساط الشهرية المطلوبة لسداد سعر السيارة المختارة، شروط تمويل إمكان، ويمكنك أن تختار من أحد الوكلاء المعتمدين أفضل وأقوى السيارات الجديدة أو المستعملة، وتقديم طلب الحصول عليها بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، وتأمين شامل للسيارة طوال فترة التمويل، كما أنه يوجد خدمات ما بعد البيع والتي توفر لك الخدمات الإلكترونية، ونقلية ملكية السيارة، والتمويل متاح بدون دفعة أولى،

شروط تمويل السيارات بأقل راتب

يجب أن يكون عمر العميل الموظف لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، وللمتقاعدين حتى سن 70 عاما، وكما أنه متاح لك أن تحصل على تمويل للدراجة النارية، عروض سيارات شهر رمضان، وأن يكون الموظف بأي من القطاعات الحكومي أو الخاص، وأن يكون على رأس العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، ويتم تقديم المستندات المطلوبة من رخصة القيادة وتكون سارية المفعولة، كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر للبنك، وأثبات السكن والعنوان الوطني، وهوية المقيم وصورة من الهوية الوطنية.

طريقة التقديم لطلب تمويل السيارات

يتم اختيار السيارة من أحد الوكلاء المعتمدين، وهناك ثلاثة طرق حتى تحصل على سيارتك الجديدة أو المستعملة، والطريقة الأولى هي الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة إمكان ومنها للتمويل التأجيري للسيارات، وتعبئة نموذج طلب السيارة وكتابة البيانات صحيحة من الاسم والعنوان ورقم الهاتف والراتب والعمل وسعر السيارة، ويتم إرسال طلب الحصول على السيارة ويتم متابعة طلبك من قبل خدمة العملاء والتواصل معك، والطريقة الثانية من خلال التوجه إلى أحد الموزعين والوكلاء لتحصل على السيارة، والطريقة الثالثة هي الاتصال على رقم خدمة العملاء لشركة إمكان 9200011038 لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين طوال أيلم الأسبوع ما عادا الإجازات الرسمية.