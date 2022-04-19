وحش السيارات الروسي الجديد وصل السعودية.. سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

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سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها، من أحدث السيارات التي تم إطلاقها في الأسواق هي سيارة لادا نيفا الحديثة، موديل العام الحالي 2022 المزودة بالعديد من التجهيزات الهامة لسلامة الركاب ووسائل ترفيهية حديثة من أمرها، السيارة تم صنعها في روسيا مصممة من الخارج بشكل جذاب ورائع ذات دفع رباعي، أما عن تصميمها الداخلي في غاية الروعة بالإضافة لوسائل الترفيه والأمان. سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها مواصفات سيارة لادا نيفا موديل 2022 تمتلك سيارة لادا نيفا 2022 العديد من المميزات و المواصفات الخاصة التي من خلالها توفر للركاب الراحة والرفاهية.

العديد من المميزات و المواصفات الخاصة التي من خلالها توفر للركاب الراحة والرفاهية. السيارة تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات.

سعة محرك السيارة 1700 سي سي والذي يعادل 1.7 لتر.

قوة محرك السيارة 83 حصان، عجلات السيارة ذات دفع رباعي.

عزم دوران السيارة حوالى 129 نيوتن لكل متر.

السيارة مزودة بناقل حركة يدوي، يمتلك ناقل الحركة يدوى 5 سرعات مختلفة.

جنوط السيارة رياضية الأداء، قياسها 15 بوصة.

السيارة يتواجد منها في الأسواق 4 فئات مختلفين عن بعضهم، يختلفون من حيث الكماليات والتجهيزات. مميزات سيارة لادا نيفا موديل 2022 تحتوي سيارة لادا نيفا 2022 على العديد من التجهيزات والكماليات التي تم تزويدها لتوفير راحة أكبر للسائق والركاب أيضًا.

على العديد من التجهيزات والكماليات التي تم تزويدها لتوفير راحة أكبر للسائق والركاب أيضًا. السيارة تحتوي على مقاعد مريحة وتم تزويد المقاعد بخاصية تدفئة الجسم.

تحتوي السيارة على مكيف هواء حديث ومثالي، كما يعمل المكيف على توزيع الهواء جيدًا بداخل السيارة.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل بنظام اللمس، مزود لها إمكانية الاتصال بالبلوتوث وهي من ضمن وسائل الترفيه المزودة للسيارة.

السيارة تحتوي على نظام عزل كامل، للشعور بالراحة والهدوء حتى عند وجود ضوضاء خارجية للسيارة.

ثبات السيارة أثناء السير ثبات مثالي، فلا يشعر الركاب بأي اهتزاز بها.

وسائل أمان للسائق والركاب مثالية، والتي من ضمنها فرامل حديثة ووسائد هوائية. سعر سيارة لادا نيفا موديل 2022 سيارة لادا نيفا 2022 روسية الصنع، أما عن سعرها في بعض الدول هي: السيارة في المملكة العربية السعودية تصل لحوالي 36 الف ريال.

سعر السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 9735 دولار.

أما عن سعرها في روسيا حوالي 717 ألف روبل روسي. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسي الجديد وصل السعودية.. سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات الروسي الجديد وصل السعودية.. سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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