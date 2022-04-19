سيارات برخص التراب..45 ألف ريال سعودي أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022

45 ألف ريال سعودي أحدث وأرخص السيارات الحديثة، تعد أرخص السيارات لسنة 2021 وعددهم خمس سيارات وسعرهم ما يقرب من 40 ألف ريال، وتوجد في دولة السعودية حيث يوجد سوق يضم هذه السيارات، ويوجد به عدد كبير من السيارات المتنوعة والماركات المعروفة ويوجد أيضا أسعارًا متعددة في هذا السوق،وصارت المحركات المسؤولة عن البحث تحتوي عبارات تختص بالسيارات الرخيصة، ولا يلتفت الفرد فقط إلى السعر بل التصميم والجودة أيضا، وتم جمع البيانات التي تتعلق بالخمس سيارات الرخيصة والمتاحة حاليًا في دولة السعودية في مجموعة من النقاط منها :

45 ألف ريال سعودي أحدث وأرخص السيارات الحديثة

سوق نقدم لكم أكثر من سيارة من السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه

سيارة هيونداي جراند 2022 في السعودية

تتميز السيارة بأن لديها محرك رباعي وأيضا سعة ما تقرب من 1.3 لتر.

وقوة حوالي 84 حصانًا ويبدأ معدل السرعة من منطقة تسمى الثبات إلى ما يقرب من 99 كيلومترًا في 14 ثانية.

بالإضافة إلى أن قوة الدوران تبلغ ما يقرب من 113 نيوتن لكل متر.

سيارة هوندا سيتي 2022 في السعودية

تتميز السيارة بأنها بمحرك يقرب من 1.4 لتر ذي أسطوانة رباعية.

وقوة تصل إلى 118 حصانًا وأقصى سرعة تصل إلى 189 كيلومترًا لكل ساعة.

يبدأ معدل السرعة من منطقة تدعى الثبات إلى ما يقرب من 99 كيلومترًا في زمن قدره ما يقرب من 11.4 ثواني.

سيارة هيونداي اكسنت 2022

يتميز هذا النوع بمحرك يستطيع أن ينتج ما يقرب من 122 حصانًا.

ويصل إلى 99 كيلومترًا ويبدأ من منطقة تدعى الثبات في زمن قدره 10.4 ثواني.

من الممكن أن تصل أقصى سرعة للسيارة إلى ما يقرب من 189 كيلومترًا لكل ساعة.

سيارة إم جي 5 2022 في السعودية

تتميز هذه السيارة بمحرك 1.4 لتر ويتكون مما يقرب من 3 سلندرات.

وقوته حوالي 111 حصان وقوة الدوران 149 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة حوالي 179 كيلومترًا لكل ساعة.

سيارة رينو داستر 2022 في السعودية

تتميز هذه السيارة بمحرك ما يقرب من 3 لترات بأسطوانات رباعية.

وقوة تصل إلى 134 حصانًا وأقصى 177 كيلومترًا لكل ساعة، وقوة دوران تصل إلى 194 نيوتن لكل متر.

أسعار أكثر 5 سيارات قليلة الثمن لعام 2022 في السعودية