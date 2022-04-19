نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات برخص التراب..45 ألف ريال سعودي أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022 في المقال التالي
45 ألف ريال سعودي أحدث وأرخص السيارات الحديثة، تعد أرخص السيارات لسنة 2021 وعددهم خمس سيارات وسعرهم ما يقرب من 40 ألف ريال، وتوجد في دولة السعودية حيث يوجد سوق يضم هذه السيارات، ويوجد به عدد كبير من السيارات المتنوعة والماركات المعروفة ويوجد أيضا أسعارًا متعددة في هذا السوق،وصارت المحركات المسؤولة عن البحث تحتوي عبارات تختص بالسيارات الرخيصة، ولا يلتفت الفرد فقط إلى السعر بل التصميم والجودة أيضا، وتم جمع البيانات التي تتعلق بالخمس سيارات الرخيصة والمتاحة حاليًا في دولة السعودية في مجموعة من النقاط منها :
45 ألف ريال سعودي أحدث وأرخص السيارات الحديثة
سوق نقدم لكم أكثر من سيارة من السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه
سيارة هيونداي جراند 2022 في السعودية
- تتميز السيارة بأن لديها محرك رباعي وأيضا سعة ما تقرب من 1.3 لتر.
- وقوة حوالي 84 حصانًا ويبدأ معدل السرعة من منطقة تسمى الثبات إلى ما يقرب من 99 كيلومترًا في 14 ثانية.
- بالإضافة إلى أن قوة الدوران تبلغ ما يقرب من 113 نيوتن لكل متر.
سيارة هوندا سيتي 2022 في السعودية
- تتميز السيارة بأنها بمحرك يقرب من 1.4 لتر ذي أسطوانة رباعية.
- وقوة تصل إلى 118 حصانًا وأقصى سرعة تصل إلى 189 كيلومترًا لكل ساعة.
- يبدأ معدل السرعة من منطقة تدعى الثبات إلى ما يقرب من 99 كيلومترًا في زمن قدره ما يقرب من 11.4 ثواني.
سيارة هيونداي اكسنت 2022
- يتميز هذا النوع بمحرك يستطيع أن ينتج ما يقرب من 122 حصانًا.
- ويصل إلى 99 كيلومترًا ويبدأ من منطقة تدعى الثبات في زمن قدره 10.4 ثواني.
- من الممكن أن تصل أقصى سرعة للسيارة إلى ما يقرب من 189 كيلومترًا لكل ساعة.
سيارة إم جي 5 2022 في السعودية
- تتميز هذه السيارة بمحرك 1.4 لتر ويتكون مما يقرب من 3 سلندرات.
- وقوته حوالي 111 حصان وقوة الدوران 149 نيوتن لكل متر.
- أقصى سرعة حوالي 179 كيلومترًا لكل ساعة.
سيارة رينو داستر 2022 في السعودية
- تتميز هذه السيارة بمحرك ما يقرب من 3 لترات بأسطوانات رباعية.
- وقوة تصل إلى 134 حصانًا وأقصى 177 كيلومترًا لكل ساعة، وقوة دوران تصل إلى 194 نيوتن لكل متر.
أسعار أكثر 5 سيارات قليلة الثمن لعام 2022 في السعودية
- يصل سعر هذه السيارة إلى ما يقرب من 55 ألف ريال.
- ولكن يكون ثمن هوندا سيتي 2022 بداية من ما يقرب من 54 ألفًا و199 ريالًا إلى 73 ألفًا و199 ريالًا.
- وثمن هيونداي اكسنت 2022 بدايته من 45 ألفًا و499 ريالًا حتى 49 ألف ريال.
- وأيضا ثمن إم جي 5 2022 بدايته من 46 ألفًا و 899 ريالًا.
- إلى ما يقرب من 51 ألفًا و 784 ريالًا.
- وثمن سيارة رينو داستر 2022 58 ألفًا و 289 ريالًا في جميع الأسواق.
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