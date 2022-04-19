نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط كيا بيجاس 2022 فل كامل بأقل أقساط شهرية تتناسب مع العميل وضمان لمدة 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم مع زوار موقعنا الكرام لكل محبي شراء السيارات الحديثة اليكم تقسيط سيارة كبا بيجاس 2022 فل كامل صاحبة السعر المناسب والمواصفات الجيدة، والتي أصبحت من أكثر السيارات اقبالا ومبيعا في الاسواق وخاصة في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق نتناول بالفقرة التالية مواصفات سيارة كيا بيجاس وكذلك تقسيط كيا بيجاس من لدي شركة كيا الجبر الوكيل الحصري لشركة كبا موتورز في المملكة.

تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 بدون دفعة اولي

تأسست شركة كيا جبر في عام 1956 ومما ذكرنا هي الوكيل لشركة موتورز لكافة الموديلات بلا استثناء سواء سيارة ريو او سيراتو او سيارات اوبتيما، و التي تقدم افضل العروض على السيارات الجديدة سواء على الكاش أو التقسيط.

مزايا تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 فل كامل من لدي شركة كيا جبر

كيا جبر هي من افصل الشركات المخصثة في بيع وتقسيط السيارات الحديثة باسعار مميزة بجانب خدمة التمويل متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، علاوة على اماكنية التقسيط لمدة 60 شهرا، تأجير القسط الأول لـ3 شهور من بعد استلام السيارة، كما توفر لك كيا جبر الصيانة ما بعد البيع والضمان وخدمات الطريق.

الأوراق المطلوب توافرها لتقسيط سيارة كيا من كيا جبر

وضعت شركة كيا جبر عدد من المستندات المطلوب توافرها في العميل الراغب بتقسيط سيارة من لديها والتي تضمنت التالي:-

مفردات مرتب

كشف لحساب العميل البنكي على مدار ثلاثة اشهر.

الاقامة او بطاقة الهوية.

صورة من رخصة القيادة.

سعر تقسيط سيارة كيا بيجاس

اجمالي سعر سيارة كيا بيجاس 55.603 ريالا سعوديا، وقيمة القسط الشهري لها 1.031، ويتم دفع الدفعة الأولي بقيمة 5.561 والدفعة الأخير يدفع لها مبلغ 16.681.

مواصفات سيارة كيا بيجاس