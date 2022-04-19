نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في عُمان تبدأ بسعر 950 ريال عُماني بحالة جيدة أبرزها هيونداي ومرسيدس في المقال التالي

سيارات مستعملة في عُمان ،تعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها مواطني الدول العربية والشرق الأوسط ودول آسيا هي خدمة شراء سيارات والتي يهتم بها جميع المواطنين نظرًا لأهمية السيارة في حياة الأنسان، ونظرًا للظروف الاقتصادية لدى أغلب البعض يتجه المواطن إلى البحث عن سيارات مستعملة بسعر رخيص لاقتنائها، ومن هذا الصدد سنعرض سيارات مستعملة رخيصة في عُمان حيث يتم البحث عن سيارات مستعملة بسعر رخيص في عمان دائمًا وهذا ما سوف نقدمه في خلال التالي. سيارات مستعملة في عُمان دودج تشارجر موديل SXT Base 2008 مستعملة سعة محركها يصل إلى 3700 سي سي وناقل حركة أتوماتكي دفع خلفي سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 3600 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة مسقط.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل الخارجي والمقصورة.

تحتوي على مكيف ونظام حماية كامل ونظام مثبت سرعة وحساسات للركن، وكاميرا مراقبة خلفية والنوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء، قفل مركزي وميزة الدخول بدون مفتاح.

سعر دودج تشارجر مستعملة 1500 ألف ريال عُماني. نيسان ألتيما موديل 2008 مستعملة تأتي بمحرك سعته 2500 سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات دفع أمامي.

عدد الكيلومترات المستهلكة 400 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة مسقط.

السيارة بحالة جيدة، بها القليل من التلف وبعض العيوب الناتجة من الاستخدام اليومي.

تحتوي على نظام، وزر تشغيل وكاميرا مراقبة مع ميزة التحكم في ظروف الجو وسنتر لوك، والمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيًا ومشغل سي دي، ومدعم ام بي ثري ومكيف، بالإضافة إلى مصابيح ضبابية وعجلة القيادة معززة أليًا.

سعر نيسان التيما مستعملة 950 ريال عُماني. مرسيدس بينز موديل SEL 2007 450 مستعملة سعة محركها 5000 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك دفع خلفي، تأتي بمواصفات أمريكية ثمانية الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 251 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة مسقط.

تحتوي على جميع أنظمة الأمان والحماية للراكب اثناء القيادة ضد أخطار الطريق بالإضافة إلى احتوائها على عدد كبير من التجهيزات الترفيهية والمريحة.

سعر مرسيدس بنز مستعملة 2300 ألف ريال عُماني. هيونداي توسان موديل AWD 2011 مستعملة تأتي بسعة محرك 2400 سي سي وهي من السيارات ذات الدفع الرباعي بناقل حركة أوتوماتيك رباعية الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 181 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة مسقط.

بها القليل جدا من التلف وبعض العيوب الناتجة من الاستهلاك اليومي.

تحتوي على جنوط المونيوم وفتحة سقف والمقاعد من الجلد الفاخر، مع مساعد اصطفاف والمرايات والنوافذ تعمل بالكهرباء، وسقف بانورامي ونظام ملاحي دقيق ونظام تثبيت قوي، مكيف أتوماتيك ومشغل سي دي وراديو وبلوتوث.

سعر هيونداي توسان مستعملة 2300 ألف ريال عُماني. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في عُمان تبدأ بسعر 950 ريال عُماني بحالة جيدة أبرزها هيونداي ومرسيدس - ثقفني

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