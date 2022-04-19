مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس وسعرها في مصر والسعودية

نقدم لك اليوم عزيزي القارئ في عالم السيارات سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 والتي تأتي بتصميم عصري ومميز، وبالرغم من حجمها الصغير فإنها تتنافس مع الكثير من السيارات والفئات الأخرى، كما أنها جاءت بسعر تنافسي للفئات الأخرى مع ضمان، فنقدم مواصفات سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس وما هي مميزاتها وأسعارها في الأسواق العربية.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

تعتبر سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس من سيارات ميتسوبيشي اليابانية حيث أنها قدمت لأول مرة في عام 2018 م، ويتم تقديم السيارة اليوم بأربع فئات تأتي كل فئة بتجهيزات مختلفة، ومواصفات السيارة كالآتي: –

يأتي المحرك بقوة 150 حصان، مع عزم دوران 250 نيوتن/ متر.

المحرك رباعي الإسطوانات بسعة 1500 سي سي، مع 4 سلندر.

وضع الثبات يأتي 100 كم/ ساعة لكل 8.6 ثانية.

استهلاك السيارة الوقود يقدر ب 6.7 لتر لكل 100 كم.

الطول يصل 4405 ملم.

العرض يصل إلى 1805 ملم.

الارتفاع يصل إلى 1685 ملم.

وتصل سعة الشنطة الخلفية 405 لتر.

أهم الكماليات والتجهيزات التي تأتي بها السيارة:

جاءت مصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية بإضاءة نهارية LED

بينما جاء الزجاج الجانبي والخلفي معتم.

تأتي بمرايات جانبية كهربائية.

الجنوط رياضي 18 بوصة.

مدعمة بمكيف هواء.

دعمت بكاميرا خلفية.

جاء قضبان السقف باللون الأسود.

تأتي بأربع مكبرات صوت.

شاشة لمس مقاس 7 بوصة.

مخارج USB.

دعمت نظام الأندرويد والآبل.

المصابيح الامامية من الهالوجين.

فتحة سقف بانوراما.

تشغيل السيارة بضغطة زر واحدة.

أما بالنسبة لتجهيزات الأمان:

جاءت بوسائد هوائية في المقاعد الأمامية.

تأتي الفرامل ABS مانعة للانزلاق.

الثبات الإلكتروني بنظام ESP.

توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

نظام المساعدة صعود المرتفعات HAC.

جاءت بنظام الجر الأمامي.

إمكانية التحكم الآلي في المناخ.

دعمت بنظام مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة.

مدعمة بخاصية الثبات عند الدوران.

نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي.

إمكانية التحكم أوتوماتيك في الإضاءة العالية.

تأتي بحساسات مطر.

أسعار سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

جاءت السيارة بأربع فئات: