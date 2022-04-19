نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر G Class | سعر ومواصفات سيارة مرسيدس جي كلاس 2022 في المقال التالي
تعد سيارة جي كلاس واحدة من أهم سيارات شركة مرسيدس العالمية، صممت جي كلاس بمواصفات قياسية، وأصبحت من أقوي السيارات الحديثة التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، بجانب إمكانياتها الداخلية التي تنافس سيارات الدفع الرباعي في جميع دول العالم، ومن الخارج صممت بتصميم مميز وعصري، كما أنها تضم نخبة كبير من الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتعتبر سيارة جي كلاس من أغلي السيارات الحديثة في العالم، فهي باهظة الثمن، ولا يمكن لأي شخص أن يحصل عليها إلا فئة قليلة في المجتمع، نظراً لأنها صنعت من أفخم أنواع الخامات والمعدات الحديثة.
مواصفات سيارة جي كلاس 2022
تضم جي كلاس مجموعة مواصفات عالية، صممت خصيصاً من أجل هذه السيارة، حيث أنها تحتوي علي مواصفات عالمية، استطاعت أن تصممها شركة مرسيدس وتطلقها في هذه السيارة، ومن هذه المواصفات:
- تحتوي سيارة جي كلاس 2022 علي محركين الأول سعته ٥٥٠، يعادل قوة ٤٢٠ حصان، والآخر يعادل قوة ٥٧٧ حصان.
- تستهلك السيارة ١٧ لتر من البنزين لكل مسافة ١٠٠ كم
- جنوط 20 بوصة.
- مصابيح جي كلاس ليد عالية الإضاءة.
- مزودة بتكييف من الداخل عالي الجودة.
- بها فتحة سقف من أعلي.
- تدعم جي كلاس خاصية الشحن اللاسلكي.
- يوجد من الداخل وسائل ترفيهية وشاشة عرض كبيرة.
- واسعة من الداخل ومزودة بمقاعد مصنوعة من أفخم أنواع الجلود.
- بها أنظمة حماية وأمان للحفاظ علي سلامة الركاب.
- يوجد بها مكبرات للصوت للاستمتاع بصوت نقي وعالي الجودة.
- المقاعد الخلفية مزودة بشاشة عرض.
- يوجد في سيارة جي كلاس 2022 نظام ملاحة.
- مزودة بكاميرا تعمل علي رصد كافة الاتجاهات المحيطة بالسيارة.
- يوجد من الداخل نظام حماية يعمل علي حماية الركاب عند الاصطدامات.
سعر سيارة جي كلاس 2022
يختلف سيارة جي كلاس 2022 من بلد إلي أخري، ولكنها تعتبر من أغلي السيارات الحديثة التي أطلقت في هذا العام، لاحتوائها علي نخبة عالية من المواصفات والمعدات الإلكترونية الحديثة، كما أنها تنافس أفخم السيارات الحديثة في العالم، وأسعارها كالآتي:
- سعر سيارة جي كلاس 2022 في مصر يبلغ حوالي ثلاثة ونص مليون جنيه مصري.
- سعر سيارة جي كلاس 2022 في السعودية يبلغ سعرها 700 ألف ريال.
- سعر سيارة جي كلاس 2022 في الإمارات يبلغ سعرها 750 ألف درهم.
- سعر سيارة جي كلاس 2022 في الكويت يبلغ حوالي 60 ألف دينار.
- سعر سيارة جي كلاس 2022 في قطر يبلغ من بين 600 إلي 700 ألف ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر G Class | سعر ومواصفات سيارة مرسيدس جي كلاس 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.