G Class | سعر ومواصفات سيارة مرسيدس جي كلاس 2022

تعد سيارة جي كلاس واحدة من أهم سيارات شركة مرسيدس العالمية، صممت جي كلاس بمواصفات قياسية، وأصبحت من أقوي السيارات الحديثة التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، بجانب إمكانياتها الداخلية التي تنافس سيارات الدفع الرباعي في جميع دول العالم، ومن الخارج صممت بتصميم مميز وعصري، كما أنها تضم نخبة كبير من الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتعتبر سيارة جي كلاس من أغلي السيارات الحديثة في العالم، فهي باهظة الثمن، ولا يمكن لأي شخص أن يحصل عليها إلا فئة قليلة في المجتمع، نظراً لأنها صنعت من أفخم أنواع الخامات والمعدات الحديثة.

مواصفات سيارة جي كلاس 2022

تضم جي كلاس مجموعة مواصفات عالية، صممت خصيصاً من أجل هذه السيارة، حيث أنها تحتوي علي مواصفات عالمية، استطاعت أن تصممها شركة مرسيدس وتطلقها في هذه السيارة، ومن هذه المواصفات:

تحتوي سيارة جي كلاس 2022 علي محركين الأول سعته ٥٥٠، يعادل قوة ٤٢٠ حصان، والآخر يعادل قوة ٥٧٧ حصان.

تستهلك السيارة ١٧ لتر من البنزين لكل مسافة ١٠٠ كم

جنوط 20 بوصة.

مصابيح جي كلاس ليد عالية الإضاءة.

مزودة بتكييف من الداخل عالي الجودة.

بها فتحة سقف من أعلي.

تدعم جي كلاس خاصية الشحن اللاسلكي.

يوجد من الداخل وسائل ترفيهية وشاشة عرض كبيرة.

واسعة من الداخل ومزودة بمقاعد مصنوعة من أفخم أنواع الجلود.

بها أنظمة حماية وأمان للحفاظ علي سلامة الركاب.

يوجد بها مكبرات للصوت للاستمتاع بصوت نقي وعالي الجودة.

المقاعد الخلفية مزودة بشاشة عرض.

يوجد في سيارة جي كلاس 2022 نظام ملاحة.

مزودة بكاميرا تعمل علي رصد كافة الاتجاهات المحيطة بالسيارة.

يوجد من الداخل نظام حماية يعمل علي حماية الركاب عند الاصطدامات.

سعر سيارة جي كلاس 2022

يختلف سيارة جي كلاس 2022 من بلد إلي أخري، ولكنها تعتبر من أغلي السيارات الحديثة التي أطلقت في هذا العام، لاحتوائها علي نخبة عالية من المواصفات والمعدات الإلكترونية الحديثة، كما أنها تنافس أفخم السيارات الحديثة في العالم، وأسعارها كالآتي: