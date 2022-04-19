نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة المركبة متعددة الاستخدامات .. سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية في المقال التالي

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 اهم مميزاتها، تنتمي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ويتوفر منها العديد من الموديلات التي تتباين في سعرها ومواصفاتها الداخلية، تتميز بإمكانات قياسية جعلتها تجد شهرة واسعة في أسواق بيع السيارات، تتميز بمظهرها الملفت للأنظار وتحتوي على عدة وسائل أمان لحماية الركاب أثناء القيادة وهي مصممة للاستخدام العائلي، ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها. سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 اهم مميزاتها مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022 زودت سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمحرك مكون من أربع أسطوانات وينتج قوة تصل إلى 143 حصان.

بمحرك مكون من أربع أسطوانات وينتج قوة تصل إلى 143 حصان. تبلغ سعة محرك شيفروليه كابتيفا 1.5 لتر أي 1500 سي سي.

تعمل السيارة بواسطة الدفع الأمامي للعجلات.

تتسارع من الصفر وحتى 100 كيلو متر في فترة زمنية تقدر بنحو 9.3 ثانية.

أقصى سرعة لسيارة شيفروليه كابتيفا 2022 هي 180 كيلومتر/ الساعة. مميزات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 تتميز واجهة السيارة الأمامية بشبكة مطعمة بالكروم علي الجزء الأمامي من السيارة.

تشمل مصابيح للضباب.

تأتي عجلات السيارة باللون الأسود لتعطي لمسة من الفخامة لها.

يبلغ الطول الكلي لسيارة شيفروليه كابتيفا 2022 نحو 4655 ملم، أما العرض 1835 ملم، ويصل طول قاعدة عجلات السيارة إلى 2750 ملم.

نحو 4655 ملم، أما العرض 1835 ملم، ويصل طول قاعدة عجلات السيارة إلى 2750 ملم. المقصورة الداخلية للسيارة تتميز باللونين الرمادي والأسود.

بها 3 صفوف من المقاعد ويمكن طي الصفين الثالث والثاني.

تشمل حاملات أكواب بعجلة القيادة.

يوجد بها إشارات انعطاف على المرايا الجانبية.

بها وصلة usb تستخدم في المكيفات الهوائية.

تحتوي على سماعات بلوتوث.

تدعم ابل كار بلاي.

بها شاشة معلوماتية بمقاس 8 بوصة وتستخدم للترفيه أيضا.

أنظمة الأمان والسلامة في شيفروليه كابتيفا 2022

تحتوي على أقفال أبواب تلقائية التشغيل.

بها نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

تحتوي على قنية مقاومة الانزلاق TCS.

بها نظام التحكم لمساعدة السائق في صعود المرتفعات HAC.

تشمل فرامل مانعة للانغلاق ABS.

بها نظام للتحكم الإلكتروني في ثبات للسيارة ESC. أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 يوجد عدة فئات من سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 في السوق السعودي منها: الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا 2022 LS بسعر 67.380 ريال سعودي.

أما الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا 2022 LT بسعر 73.750 ريال سعودي.

ويبدأ سعر شيفروليه كابتيفا 2022 بريمير من 79.790 ريال سعودي. عمر شويل - جدة السيارة المركبة متعددة الاستخدامات .. سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة المركبة متعددة الاستخدامات .. سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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