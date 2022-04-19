نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض مذهل لسيارة تويوتا كورولا كروس فئة 2021 وتعرف على مميزاتها و سعرها الجديد بالسعودية في المقال التالي

سيارة تويوتا كورولا كروس فئة 2021 ،لكافة محبين سيارات suv سوف نعرض عليكم اليوم عرض قوي لسيارة تويوتا كورولا كروس أفضل سيارة على الإطلاق من حيث المميزات والأسعار عند المقارنة بالسيارات المنافسة، وبالأخص بعد انخفض سعر السيارة في الفترة الأخيرة بعروض خاصة قد تم تقديمها من قبل شركة عبد اللطيف جميل التي تجعل سيارة كورولا كروس العائلية متاحة أمام الجميع. سيارة تويوتا كورولا كروس فئة 2021 عروض سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 من أهم ما تتميز به هذا السيارة باحتوائها على محرك هجين يمكنه للسير لمسافة 23.7 كيلو متر لكل لتر ومنحت تقييم ممتاز.

باحتوائها على محرك هجين يمكنه للسير لمسافة 23.7 كيلو متر لكل لتر ومنحت تقييم ممتاز. توفر لك قوة هائلة تبلغ نحو 121 حصان، وتعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

السيارة تحتوي على محرك هايبرد رباعي الأسطوانات وذات سعة 1800 سي سي.

أما بالنسبة لناقل الحركة فهو يعتمد على نظام العمل الأتوماتيك المزود بتقنية cvt بناقل أتوماتيك وسوف تتوفر بعروض شهر رمضان الكريم.

نالت هذه الفئة التي دي من كورولا كروس على نسبة خصم تصل نحو 13% وتتعدى 13 ألف.

من ضمن عروض شركة عبد اللطيف جميل بسعر يبدأ من 87 ألف و100 ريال بدل من 100 ألف ريال و165 ريال وهذا السعر شامل الضريبة.

وتتمتع هذه الفئة بالكثير من التقنيات والتجهيزات الداخلية وأيضاً الخارجية بين فئات السيارات الكروس

وقد تم طرح نحو 3 فئات بنفس المحرك وأنها تعد الأفضل بينها وتمتلك نحو 8 وسائد هوائية. مميزات كورولا كروس 2021 تستمر هذه الفئة بالمزايا الكثيرة عن كل فئة لأي فئة أخرى وتتميز بمقاعد مصنعة من أجود أنواع الجلد.

يتم فتح سيارة تويوتا كورولا كروس بالريموت وأيضاً زر ستارت لتشغيل المحرك بدون مفتاح والاتصال بواس بي.

تحتوي على 6 مكبرات للصوت وشاشة وسطية ذكية وتدعم العمل بنظام أبل كاربلاي والاندرويد أوتو.

كما يتميز كورولا كروس تحتوي على نظام حماية السرقة وتتيح لك إمكانية التحكم عن طريق الدركسيون.

مزودة بمثبت للسرعة الذكي وتحتوي على مكيف أتوماتيك والكثير من التجهيزات.

تحتوي سيارة تويوتا كورولا كروس على حساسات خلفية إضاءات ليد بالكامل إضاءة منخفض وتحتوي على كشافات ضباب أمامية وخلفية الليد. عمر شويل - جدة انخفاض مذهل لسيارة تويوتا كورولا كروس فئة 2021 وتعرف على مميزاتها و سعرها الجديد بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض مذهل لسيارة تويوتا كورولا كروس فئة 2021 وتعرف على مميزاتها و سعرها الجديد بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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