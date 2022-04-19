نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل من 800 ريال شراء سيارة برادو لاند كروز بالتقسيط على 60 شهرا سيارة لاند كروز العائلية بطول 4.8 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام كافة التفاصيل المتعلقة بشأن سيارة برادو لاند كروز من حيث المواصفات والاسعار الخاصة بها في المملكة العربية السعودية وكذلك كيفية التقسيط، حيث تشهد سيارات لاند كروز اقبالا واسع في اراضي المملكة وذلك بالطبع يرجع إلى مواصفاتها والهيكل الخارجي المتين، وبالسطور التالية نوفيكم بالتفاصيل.
شراء سيارة برادو لاند كروز 1443 بالتقسيط
برادو لاند كروزر هي موديل متوسط الحجم للسيارة اليابانية “تويوتا” من سلسلة سيارات الدفع الرباعي التي تم اصدارها عام 1987 ، بدأ إنتاج سيارات الجيل الأول ، والذي استمر قرابة 10 سنوات، وخلال هذه الفترة تم إنتاج عدد كبير من تعديل لسيارات الدفع الرباعي من ماركة برادو.
مواصفات لاند كروزر برادو ومميزاتها
تقدم شركة تويوتا الكثير من الخيارات التمويلية على سيارات برادو لاند كروز لكل محبي السيارات العائلية الضخمة والتي تحمل العديد من المزايا من حيث الأمان والراحة مع تزويدها بالتقنيات الحديثة التي تجعلها سيارة مريحة تتمتع بكافة سبل الترفيه أثناء القيادة، حيث يتوفر محرك ديزل واحد في تويوتا لاند كروزر برادو محرك الديزل 2982 سم مكعب، وهي متوفرة بناقل حركة أوتوماتيكي ، اعتمادًا على نوع الوقود ، تبلغ المسافة المقطوعة في سيارة لاند كروزر برادو 11.0 كم / لتر ، ولاند كروزر برادو هي سيارة ذات 7 ركاب و 4 سلندر ويبلغ طولها 4780 ملم وعرضها 1885 ملم وقاعدة عجلاتها 2790 ملم.
المميزات الرئيسية لتويوتا لاند كروزر براد
- نوافذ كهربائية امامية.
- مكيف هواء.
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق.
- وسادة هوائية للسائق.
- عجلات ألمنيوم.
- مصابح ضباب امامية.
- وسادة هوائية للركاب.
- مقود مرن.
سعر سيارة تويوتا لاند كروزر براد
تعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر براد من أفضل أنواع السيارات المتواجدة حاليا بالاسواق والاكثر اقبالا، ويأتي سعر تويوتا لاندكروز برادو في مصر بقيمة 2 مليون و 300.000 جنيه .
تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر براد من عبد اللطيف جميل بقيمة 800 ريال سعودي وعلى 60 شهرا
تتيح شركة عبد اللطيف جميل امكانية تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر براد على 60 شهرا ويتم دفع قيمة 800 ريال شهريا وهو القسط المستحق عن السيارة، كما يتوافر لدي شركة عبد اللطيف الكثير من السيارات المميزة الجديدة والمستعملة ويمكن اختيار من بينهم المواثفات والطراز الراغب به ثم بدأ التقسيط، فتعبر شركة عبد اللطيف واحدة من أكبر واهم الشركات المخصصة في اسكسسوارات وبيع السيارات وهي الوكيل الرسمي لشركة تويوتا في السعودية، وتم تأسيس الشركة في عام 1945 ومنذ ذلك الحين اصبحت الشركة رائدة بالمجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل من 800 ريال شراء سيارة برادو لاند كروز بالتقسيط على 60 شهرا سيارة لاند كروز العائلية بطول 4.8 في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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