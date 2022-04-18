سيارات هافال بالتقسيط الوحش الصيني للطرق الوعرة والغير ممهدة ووسائل ترفيه بالسيارة

سيارات هافال بالتقسيط المريح من أهم ما يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث تعد سيارة هافال من السيارات المتميزة التي تنال إعجاب الكثير من الشباب حيث تتميز بالكثير من المميزات التي جعلتها محط أنظار ومطلب الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، كما أن ماركة هافال هي ماركة وشركة تصنيع صينية وتعمل على إنتاج العديد من الموديلات الخاصة بماركة هافال وتتمشى كافة الموديلات مع ذوق وعشاق ماركة هافال وسوف نقدم لكم في هذا المقال مواصفات واسعار سيارة هافال بمختلف أنواعها حيث من خلال تلك الأسعار يتم معرفة السعر المناسب لكل فرد من أجل شراء سيارة أحلامه.

سيارات هافال بالتقسيط

توجد الكثير من شركات تمويل السيارات تقوم بإعطاء سيارات بالتقسيط، كما يوجد في شركة المجدوعي وشركة عبداللطيف جميل لتتمويل السيارات وهناك العديد من الشركات الأخرى التي تقدم سيارات هافال بالتقسيط بكافة أنواعها وتحدد القسط الشهري لك نوع حتى يتناسب التقسيط مع الجميع على حسب إمكانيات كل فرد المالية، ويعد موقع موتري السعودية من أكبر المواقع التي تعمل على تسويق كافة أنواع وماركات السيارات بالتقسيط والكاش وتعرض مواصفات كل نوع، والمميزات التي تتميز بها السيارات ويعتبر من أكبر أسواق السيارات التي يتم بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعمله من خلاله.

هافال H6 فاشنابل 2021

تعد تلك السيارة من السيارات الرياضية التي تتميز بأنها متعددة الاستخدام.

نوع دفع العجلات في هافال H6 فاشنابل 2021 هو دفع أمامي للعجلات.

محرك السيارة يبلغ سعة 2 لتر.

تحتوي السيارة على 4 أسطوانات لتوليد 197 حصان.

كما أن ناقل الحركة الخاص بالسيارة عو ناقل حركة أوتوماتيكي.

يحتوي ناقل حركة سيارة هافال H6 فاشنابل 2021 على 7 سرعات.

تستخدم السيارة الوقود البنزيني.

يتم استهلاك لتر واحد من البنزين لكل 14.2 كيلو متر.

تحتوي السيارة على وسائل ترفيه حيث تحتوي على 6 مكرات صوت ومدخل AUX.

كما أنها تحتوي على مشغل سي دي.

السيارة يتم فتحها بالريموت.

تحتوي السيارة على أقفال آلية للأبواب.

كما أنها تحتوي على نوافذ تعمل بالكهرباء.

تحتوي سيارة هافال على مكيف أوتوماتيك.

سعر سيارة هافال H6 فاشنابل 2021 يبدأ من 62.900 ريال سعودي.

تعد من السيارات المميزة والتي يرتاح إليها الكثير كما أن مواصفاتها ومميزاتها تجعلها من السيارات التي يزداد الطلب عليها في أسواق السيارات لأنها تتميز بإمكانيات عالية كما أن سعرها بالنسبة لمواصفاتها بسيط ومناسب للكثير، كما ذكرنا هناك شركات تمويل للسيارات تقوم بتقسيط ثمن السيارات على فترات وقد يوجد لديهم ثمن للدفع الأولى وشركات لا تطلب دفعة أولى للسيارة فقط تكتفي بالأقساط والدفعة الأخيرة وهذا يتم تحديده بناء على نوع السيارة وسعرها.

سيارة هافال دارجو 2022

تلك السيارة يتم تقديمها من قبل مجموعة صالح للسيارات، حيث إن السيارة جديدة كليًا ولم تقطع أي من المسافات كما أنها متوفرة باللون الأحمر، وتعد سيارة هافال دارجو 2022 ادفنشر من السيارات العائلية التي يحب قيادتها الكثير من الأشخاص لتمتعها بالكثير من وسائل الأمان والراحة للسائق والركاب، كما أن مجموعة صالح للسيارات توفر هذه السيارة بالتقسيط وأيضًا متاح التمويل للسيارة