نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للتنازل تقسيط بدون مقابل وبدون دفعات مقدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل تقسيط بدون مقابل وبدون دفعات مقدمة، تتوفر سيارة تويوتا راش اس موديل 2021 للتقبيل عن طريق مصرف الراجحي، ماكينة 4 اسطوانات حجم 1.5 لتر بقوة 103 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك وقراءة العداد 30 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، عدد 5 وسائد هوائية، إضاءات ليد، تحكم مقود، مكيف أوتوماتيك، جنوط مقاس 17 إنش، فرامل مانعة للانغلاق وغيرها من المواصفات. تم إضافة شاشة أندرويد بقيمة 1800 ريال، نقاط عمياء بقيمة 1600 ريال، مثبت سرعة ب1650 ريال، شاشة عرض حساسات الكفرات بقيمة 700 ريال، تلبيسة مقاعد مخمل فاخرة بقيمة 800 ريال، تلبيسة أرضية لكامل السيارة بقيمة 400 ريال و 2 يو اس بي لشحن الجوالات في يد الأبواب الخلفية أصلي وكالة بقيمة 250 ريال. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر بنك الراجحي بقسط شهري 1325 ريال، عدد الأقساط المدفوعة عشرة أقساط والمتبقي خمسين قسط + دفعة نهائية 30174 ريال.

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تتوفر سيارة هيونداي النترا smart plus موديل 2021 بتجهيزات نص فل للتقبيل بدون شروط، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2 لتر وناقل الحركة أوتوماتيك 6 سرعات والعداد 30 ألف كيلو متر. تتميز بفتحة سقف، شاحن جوال لاسلكي، إمكانية التشغيل عن طريق البصمه، دخول ذكي، مقاعد مخمل، أنوار LED نهارية، حساسات خلفية، مثبت سرعة، عداد رحلات، شاشة معلومات، كاميرا خلفية، فتحات تكييف خلفية، فرامل ABS، حساس كفرات وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل تقسيط عبر البنك الأهلي بقسط شهري 1103 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط والمتبقي 52 قسط + دفعة أخيرة 37 ألف ريال وللسداد المبكر يتم دفع مبلغ 95 ألف ريال.

كما توفرت ضمن عروض هذا الأسبوع سيارة نيسان اكستيرا اس اي دبل موديل 2021 للتنازل، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2.5 لتر بقوة 165 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك وقراءة العداد 5 آلاف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، إضاءات ليد بالكامل، لوحة قيادة فاخرة، مقاعد مخمل، نظام حماية من السرقة، فرامل مانعة للانغلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، صندوق خلفي كهربائي، جنوط مقاس 17 إنش، مكيف يدوي، فتح السيارة بالريموت، تحكم من المقود، بلوتوث وغيرها من المزايا والتجهيزات. السيارة للتقبيل على الراجحي بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1700 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 أقساط والمتبقي 54 قسط + دفعة أخيرة 42 ألف ريال.

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وتوفرت سيارة كيا cerato فل كامل موديل 2020 للتنازل على البنك الأهلي بمكة، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2 لتر بقوة 152 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك وقراءة العداد 40 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، نظام تثبيت السرعة، مكيف يدوي، نظام آلي لقفل الأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام أمان، 4 مكبرات الصوت، فرامل مانعة للانغلاق، تحكم في الإنزلاق، مقاعد جلد، فتحة سقف. السيارة للتنازل بدون مقابل بقسط شهري 1396 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 أقساط والمتبقي 48 قسط + دفعة نهائية 30 ألف ريال.

وتوفرت في آخر عروض اليوم سيارة هيونداي سنتافي دبل موديل 2020 للتنازل بدون مقابل، ماكينة دفع رباعي 6 اسطوانات حجم 3.5 لتر بقوة 280 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك وقراءة العداد 51 ألف كيلو متر. تم تعديل صدمة خفيفة بالوكالة وكان مكانها بالصدام الخلفي. تتميز بحساسات ركن، مقاعد في الصف الثالث، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 19 إنش، فرامل مانعة للانغلاق، مثبت سرعة، عجلة قيادة ذكية، مكيف متعدد المناطق، مقاعد مخمل، شاشة ترفيه ذكية، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام أمان و6 مكبرات الصوت. السيارة للتنازل بالتقسيط بقيمة 1848 ريال للقسط الشهري وعدد الأقساط المتبقية 38 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 49405 ريال ومبلغ السداد المبكر 102796 ريال.