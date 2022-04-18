مواصفات واسعار تويوتا كورولا السيارة اليبانية سيارة الطرق الوعرة تعرف على الاسعار الآن

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عمر شويل - جدة مواصفات واسعار تويوتا كورولا حقق حلم امتلاك السيارة اليبانية سيارة الطرق الوعرة وتعرف على الاسعار، تعد سيارة تويوتا كورولا من أشهر السيارات التي وجدت رواجا في الأسواق فى الفترة الحالية، حيث تعد السيارة الافضل على الاطلاق، حيث تنتمى سيارة تويوتا كورولا الى فئة سيارات السيدان، فهى مزودة بمحرك 1600 سى سى بقوة 120 حصان واقصى عزم دوران يصل الى 154 نيوتن \متر، فهى حقا سيارة رائعة وسوف نقدم لكم مواصفات واسعار سيارة تويوتا كورولا بالتفصيل.

مواصفات واسعار تويوتا كورولا

لقد زودت سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2021 الفئة Basic بعدة مواصفات امان مثل الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق Abs، وكذلك توزيع الفرامل اتوماتيكيا، كما تأتي تويوتا كورولا فئة STD بنفس المواصفات الموجودة بالفئة السابقة اضافة الى عدة كماليات منها :

جنوط رياضية 16 بوصة.

مصابيح جانبية امامية وخلفية ضبابية.

إضاءة نهارية LED.

عجلة قيادة متعددة الاستخدام.

مثبت السرعة.

زجاج كهربائى.

تكييف هوائى يعمل اتوماتيكيا.

مقعد كهربائي.

مرايات كهربائية جانبية.

خاصية توافر المرايات الجانبية باللون الاسود .

تويوتا كورولا 2021 لقد زودت سيارة تويوتا كورولا للعام الحالي فئة Comfort Plus بمواصفات وتجهيزات متعددة، وابرزها حساسات ركن خلفية وكذلك مثبت سرعة كما دعمت سيارة تويوتا كورولا فئة f\o بمواصفات وتجهيزات رائعة، وسوف نوضح مواصفات واسعارسيارة تويوتا كورولا لهذه الفئة كالاتي :

المصابيح الأمامية.

خلفية LED.

مكيف هواء مزود بمخرج خلفى.

كما يوجد بها مرايات داخلية كهربائية .

حساسه للامطار.

بيانات عدادات 7 بوصة.

كما تحتوي على مفتاح بالبصمة.

خاصية ضم المرايات الخلفية.

فتحة السقف.

كما تحتوى سيارة تويوتا كورولا فئة GR على عدة مواصفات :

جنوط رياضية 17 بوصة.

كما تحتوي على شاحن هاتف لاسلكي.

مقاعد رياضية.

اسعار سيارة تويوتا كورولا

تنقسم اسعار سيارة تويوتا كورولا إلى عدة فئات كل فئة تأتى بسعر مختلف وإمكانيات متنوعة نذكر منها:

الفئة الأولى M\T حيث تأتي بسعر 295 الف جنية.

كما أن الفئة الثانية A\T Basic يبلغ سعرها 320 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Active plus يبلغ سعرها 323.5ألف جنيه.

كما أن الفئة الرابعة :STD يبلغ سعرها 355 ألف جنية.

الفئة الخامسة: comfort plus يبلغ سعرها 358 ألف جنيه.

الفئة السادسة: f\o يبلغ سعرها 385 ألف جنية.

كما أن الفئة السابعة: GR يبلغ سعرها 445 ألف جنيه.

تعد سيارة تويوتا كورولا من افضل انواع السيارات التى يمكن اقتنائها، فهى سيارة رائعة للغاية قدمنا لكم فى هذا المقال مواصفات واسعارسيارة تويوتا كورولا.

تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر

تنتمي السيارة إلى فئة سيارات سيدان كما أن دفع العجلات بالسيارة هو دفع أمامي، السيارة تعمل بالبنزين ومحرك السيارة 1.5 لتر والسيارة موفرة جدًا للبنزين، كما أن ناقل الحركة في سيارة تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 هو ناقل حركة أوتوماتيك، تحتوي السيارة على 3 اسطوانات تقوم بتوليد قوة بمقدار 119 حصان، كما أن السيارة متاحة بالتقسيط لدى مجموعة عبد اللطيف جميل وأيضًا متاح التمويل والسيارة تحتوي على 4 وسائد هوائية.