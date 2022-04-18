سيارات برخص التراب..32 ألف ريال أرخص السيارات الحديثة لعام 2022 بمواصفات ومميزات عاليه

32 ألف ريال أرخص السيارات الحديثة لعام 2022 بمواصفات ومميزات عاليه، يوجد العديد من أنواع السيارات المتنوعة الموجودة في المملكة العربية السعودية، نظراً لأن المملكة تضم أضخم سوف لتجارة السيارات على مستوى العالم كله من حيث المستوى والتميز والتقنيات الحديثة والجودة وكذلك السعر، ويعد السوق السعودي من أكبر الأسواق الموجودة بالعالم كما أنها من الأسواق التي يقبل عليها الكثير، ونجد أن من أكثر ما يتم البحث عليه في هذا الوقت هو التعرف على أرخص أنواع السيارات في السعودية لعام 2022، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.

32 ألف ريال أرخص السيارات الحديثة لعام 2022

يوجد بالسوق السعودي عدد كبير من السيارات الجديدة والمتميزة وإليكم مجموعة من أنواع السيارات بأرخص الأسعار:ـ

سيارة هيونداي جراند في السعودية

هذه السيارة تقوم بالعمل من خلال محرك قوي للغاية ينتج عنه قوة 83 حصان، وبثبات كبير على الأرض، كما أن سرعة عزم الدوران تبلغ نحو 114 نيوتن.

السيارة تتميز بسرعة فائقة للغاية قد تصل نحو 155 كيلو متر لكل ساعة ونحو 100 كيلو متر بغصون 15 ثانية.

يوجد بها أعداد كبيرة ومتوفرة بموتور رباعي الأسطوانات.

أما بالنسبة لما يتعلق بسعر السيارة فهو يتراوح ما بين 55 ألف ريال سعودي ويصل حتى 70 ألف ريال سعودي للإصدارات الجديدة.

سيارة رينو داستر في بالسعودية

يوجد بالسيارة محرك قزي يتكون من أربع أسطوانات، كما أن السيارة تعمل بقوة قد تصل نحو 135 حصان.

السيارة تأتي بعزم دوران يبلغ نحو 195 نيوتن لكل متر، وسرعة السيارة بالساعة قد تصل نحو 178 كيلو متر.

أما بالنسبة لسعر السيارة يبلغ نحو 59.290 ريال سعودي.

سيارة سوزكي سيليرو في السعودية