نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات وبدون مقدم وتأمين شامل بالتقسيط المرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض أنواع الأفراد الذين يبحثون عن سيارات مستعملة وتكون بسعر جيد، حيث أنها تناسب احتياجات ومتطلبات الفرد، والذي يريد أن يمتلك سيارة بإمكانيات جيدة ومناسبة ولكن وفق المبلغ الذي معه والذي يستطيع أن يحصل من خلاله على سيارة موديل قليل ولكن جيدة في الإمكانيات والسعر، كما أنه يوجد بعض المعارض التي تعطيك سيارة بالتقسيط المريح وعلى فترة سداد طويلة ولكن لا يحبذها البعض على الرغم أنها أسلم وسيلة ولكن يجب أن يتم دفع مقدم بقيمة نصف مبلغ السيارة حتى يحصل عليها والباقي على أقساط شهرية بسيطة، ولكن بعض الأفراد لا يحبون هذه الطريقة.

سيارات مستعملة بدون مقدم

قام البنك المركزي السعودي بتوفير نظام التمويل التأجيري للسيارات وامتلاكها وسداد الأقساط الشهرية على فترات طويلة تناسب العميل، سيارات جديدة بدون مقدم، كما أنه يعطيك مزايا مناسبة لجميع أفراد المواطنين والمقيمين، وأيضاً ضمان لفترات طويلة للسيارة تصل إلى 3 سنوات وهذا من أفضل أنواع المزايا للسيارات المستعملة الذي يفضله البعض، حيث يتم توفير الأمان والراحة التامة، وسوف تحصل على سيارات مستعملة بدون دفع أي مقدم وبفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، وأيضا بتأمين شامل ولا يحتاج التمويل إلى كفيل، وسوف تحصل سيارة أحلامك التي تبحث عنها بأسهل الطرق ولكن بعدما تقم بالموافقة على الشروط المطلوبة، وتوفير المتطلبات المعلن عنها.

شروط تمويل السيارات المستعملة بضمان 3 سنوات

تمويل السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية متوفر لك من خلال أفضل الشركات للتمويل التأجيري للسيارات، سيارات بالتقسيط وقسط يبدأ من 800 ريال، وهي شركة عبد اللطيف جميل والتي تعطيك توفر لك أفضل أنواع السيارات الجديدة والمستعملة بأقل شروط وأقوى المزايا، ومن أهم الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم إذا كان سعودي أو مقيم لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال، وأن يكون موظف بقطاع حكومي أو قطاع خاص ولا تقل فترة العمل قبل طلب التمويل شهر للموظف الحكومي وثلاثة أشهر للموظف بالقطاع الخاص، كما يجب أن يكون هناك سجل ائتماني جيد حتى تحصل على التمويل بدون كفيل.

المتطلبات والمستندات المطلوبة

يتم التقديم لطلب التمويل بعدما تقم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من الهوية الوطنية، أو صورة من الإقامة للمقيمين، كما أنه متاح الحصول على التمويل للمتقاعدين، وتقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، أو صورة من التأمينات الاجتماعية، والعنوان وأثبات السكن من خلال عقد إيجار أو صك ملكية، واختيار السيارة المطلوبة من أحد الوكلاء أو المعارض من خلال أحد الفروع التابعة لشركة عبد اللطيف جميل من فرع جدة، أو فرع الرياض، أو فرع مكة المكرمة، أو فرع مستعمل الدمام، أو المدينة المنورة، ويتم تعبئة نموذج طلب تمويل السيارات المستعملة وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، حتى تحصل على سيارتك بموافقة فورية وبدون تعقيدات، كما يمكك الاتصال على رقم 8002442211 لمزيد من العروض والاستفسارات.