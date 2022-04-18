نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في الامارات رخيصة أقل من 20 ألف درهم بحالة ممتازة أبرزهم تويوتا ونيسان في المقال التالي

سيارات مستعملة في الإمارات ،تنتشر عبر محركات البحث ما يشغل مواطني دولة الامارات المتحدة عن امتلاك سيارة مستعملة بسعر رخيص وتكون بحالة ممتازة أو جيدة لتغطي احتياجات مالكيها من تنقلات مستمرة أو لمشاوير الدوام وغيرها من المهمات التي تحتاج سيارات على وجه الخصوص ولكن لا يقدر البعض على شراء سيارات جديدة فـ يلجأ إلى شراء سيارة مستعملة بسعر مخفض، ومن هذا الصدد سنعرض سيارات مستعملة رخيصة في الامارات وبحالة جيدة وذكر كامل التفاصيل من خلال السطور التالية. سيارات مستعملة في الامارات رخيصة تويوتا راف 4 موديل 1999 مستعملة سعة المحرك 5500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الممشى 465 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة دبي.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

تحتوي على وسائد هوائية وانذار ضد السرقات ومانع حركة ونظام استشعارات لسهولة الركن، وعجلة احتياطية والمكيف أوتوماتيك وميزة الدخول بدون مفتاح، بالإضافة إلى مشغل أقراص ليزرية ومدعم ام بي ثري ومدخل يو اس بي وراديو وبلوتوث ونظام ملاحة قوي.

سعر تويوتا راف 4 مستعملة 9 الاف درهم إماراتي. نيسان ميكرا موديل 2013 مستعملة سعة المحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات، وناقل الحركة أوتوماتيك.

عدد الممشى 240 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة القاسمية.

السيارة تأتي بمواصفات مطابقة لمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بحالة ممتازة.

تحتوي على مكيف ونظام حماية ووسائد هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل ومصابيح ضباب وعجلة القيادة معززة أليًا، ومشغل سي دي وراديو وبلوتوث.

سعر نيسان ميكرا مستعملة 12 ألف درهم إماراتي. ميتسوبيشي لانسر موديل 2009 مستعملة تأتي بمحرك سعته 1300 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك دفع أمامي رباعي الأسطوانات.

عدد الممشى 274 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة الشارقة- الخزامية.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج، بها تلف قليل ناتج عن الاستعمال.

تحتوي على مكيف وميزة الدخول بدون مفتاح وقفل مركزي، النوافذ والمرايات كهربائية وعجلة القيادة معززة آليًا، وراديو ومشفل سي دي.

سعر ميتسوبيشي لانسر مستعملة 12500 ألف درهم إماراتي. هوندا أكورد موديل 2006 مستعملة تأتي بمحرك سعته 2400 سي سي بقوة 166 حصان وقوة عزم دوران 217 نيوتن/ متر مع ناقل حركة أتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الممشى 296 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة الشارقة.

بمدينة الشارقة. السيارة بحالة ممتازة.

تحتوي على نظام مانع انزلاق الفرامل ومثبت مقاعد الأطفال والمساعدة في تسلق المرتفعات وميزة الدخول بدون مفتاح ومكيف يدوي، والتحكم بالسرعة والصوت.

سعر هوندا أكورد مستعملة 14 ألف درهم إماراتي ( يمكن تصديرها). عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في الامارات رخيصة أقل من 20 ألف درهم بحالة ممتازة أبرزهم تويوتا ونيسان - ثقفني

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