سيارات كيا مستعملة بالسعودية 11 ألف ريال بأعلى جودة حراج السعودية

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سيارات كيا مستعملة عائلية 11 ألف ريال بأعلى جودة حراج السعودية، يبحث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية عن سيارات فارهة بحجم كبير تكفي العائلة وتكون بسعر منخفض وبحالة جيدة بعيدا عن السيارات الجديدة المعروضة في الأسواق التي تمتاز بسعرها مرتفع ولا يتمكن الكثير من شراء السيارة الجديدة على الرغم من احتياجه لها، لذا يبحث عن سيارات مستعملة للبيع بسعر أقل مناسب لكل الفئات، واليوم أحضرنا لكم عدد من عروض بيع السيارات المستعملة كيا عائلية بأسعار تبدأ من 11 ألف ريال سعودي متوفر البيع بسعر الكاش أو التقسيط، مع الحرص من كل عميل على عدم التعامل المادي إلا بعد التأكد من عملية البيع وفحص السيارة جيدا وسنترك لكم رقم جوال صاحب سيارة للتواصل معه مباشرة.
سيارات كيا مستعملة للبيع بسعر 11 ألف ريال سعودي
سيارة كيا سورينتو موديل عام 2005، السيارة من الرياض، سنة إصدار السيارة 2005 مستعمل استعمال نظيف، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، عداد الممشى للسيارة 200.000 كيلو متر، نوع الوقود المستخدم بنزين، مواصفات السيارة كيا للبيع أخرى.
- مكيف هواء اوتوماتيك كهربائي.
- لون السيارة أخضر من الخارج ومن داخل باللون الأسود.
- سعر السيارة كاش 11 ألف ريال سعودي.
- تواصل السريع للسفر على رقم 0541300064.
سيارة كيا العزيزية في جدة للبيع مستعملة موديل عام 2004
- سيارة في حراج السعودية كيا للبيع سبورتاج.
- سنة الصنع إصدار عام 2006.
- حالة السيارة مستعملة للبيع كيا.
- عداد الممشى للسيارة 200.000 كيلو متر.
- ناقل الحركة للسيارة عادي يدوي.
- نوع الوقود المستخدم بنزين بالسيارة.
- مرايا كهربائية، مكيف هواء اوتوماتيك.
- أكياس ووسائد هوائية للأمان.
- لون السيارة الخارجي أحمر.
- لون السيارة الداخلي رمادي فضي.
- سعر السيارة كيا سبورتاج مستعمل بسعر 14.500 ريال سعودي.
- تواصل مع صاحب السيارة على رقم جوال 0591251805.
للبيع سيارة كيا سيلتوس موديل عام 2021 حديثة فارهة عائلية
- السيارة للتنازل في العليا بمدينة الرياض.
- نوع السيارة كيا موديل عام 2021 مستعملة نظيفة جدا.
- عداد الممشى للسيارة 30.000 إلى 39.999 كيلو متر.
- ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك.
- نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين.
- فتحة سقف، بنفس لون السيارة باللون البني فاتح.
- السيارة بحالة الوكالة.
- سعر سيارة كيا 17 ألف ريال سعودي.
- تواصل مع صاحب السيارة على رقم جوال 0543311199.
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