سيارات للتنازل بدون مقابل بالسعودية وأقل سعر تقسيط فرصة لكل العملاء، سيارات للتنازل بسعر منخفض بكل الأنواع وتنازل بدون مقابل بالسعودية تمويل لدى كبرى شركات وبنوك موديلات مختلفة سيارات عادية أو عائلية، سيارة شانجان نوعها سي اس موديل 2022 75، متواجدة السيارة في مدينة مكة المكرمة، سيارة للتنازل بدون مقابل، بأقل قسط شهري، مواصفات السيارة للتنازل شانجان سي اس 75، مستعملة إستعمال خفيف جدا السيارة بحالة ممتازة، سيارة اوتوماتيك، عداد الممشى 20.000 إلى 29.999 كيلو متر، السيارة كبيرة عائلية ذات لون أسود، عليها نانو سيراميك مكون من سبعة طبقات، السيارة للتنازل بضمان لمدة ثلاث سنوات، وتضليل عازل بضمان 5 سنوات، القسط الشهري يبلغ نحو 1.227 ريال، الدفعة الأخيرة للسيارة قابلة للتقسيط أيضاً والتي تبلغ نحو 24.000 ريال، اسم البنك للتمويل بنك الراجحي، قيمة السيارة 76،600 ريال، الأقساط المتبقية 56 قسط، اتصال على مالك السيارة على رقم جوال 0583558555.

سيارات للتنازل بدون مقابل بأقل سعر تقسيط بالسعودية

سيارة هيونداي كريتا مستعمل موديل 2022 للتنازل بدون مقابل. السيارة هيونداي متواجدة في مدينة الرياض مستعملة. سيارة هيونداي كريتا 2022 عائلية ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. السيارة عداد الممشى لها يبلغ نحو 501 إلى 9.999 كيلو متر. لون السيارة الخارجي أسود لامع. اسم البنك شركة تمويل البنك الأهلي التجاري. سعر تقسيط السيارة الشهري يحدد عند تواصل. رقم جوال مالك السيارة 0548316557.

للتنازل سيارة تويوتا كامري موديل 2020 سيارة سبورت مستعملة

سيارة تويوتا كامري موديل عام 2020 للتنازل بدون مقابل. سيارة تويوتا حديثة كامري إصدار عام 2020. السيارة متواجدة في مدينة المنورة مستعملة بحالة ممتازة. لون السيارة الخارجي أبيض ناصع. لون السيارة من الداخل أسود وأحمر. قيمة القسط الشهري لها يبلغ نحو 2.209 ريال سعودي. اسم بنك تمويل بنك الراجحي. قيمة السيارة حالياً 97.309 ريال سعودي. عدد الأقساط المتبقية 34 قسط شهري. تواصل مع مالك السيارة على رقم جوال 0582869787.

سيارة أم جي 5 للتنازل موديل عام 2021 بحالة ممتازة