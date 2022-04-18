نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار أحدث سيارات صينية من فئة ال SUV واهم مواصفات تلك السيارات في المقال التالي

أسعار أحدث سيارات صينية من فئة ال SUV ، طرحت العديد من الشركات الصينية موديلات مختلفة من السيارات ال SUV في العام الجاري 2022 منها سيارة شانجان CS55 2022 وسيارة هافال H6 2022 وسيارة شيري تيجو 3 والعديد من الموديلات المتنوعة التي تنافس في أسواق السيارات للحصول علي نسبة مبيعات مرتفعة، ونستعرض معكم أهم مواصفات تلك السيارات وأسعارها. أسعار أحدث سيارات صينية من فئة ال SUV سيارة شيري تيجو 3 2022 تعمل سيارة شيري تيجو 3 من خلال الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 3 من خلال الدفع الأمامي للعجلات. مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT متعدد السرعات.

محرك السيارة مكون من 4 أسطوانات وتصل سعته إلى 1600 سي سي أي 1.6 لتر.

يعمل محرك شيري تيجو 3 بقوة تصل إلى 126 حصان.

يقدر عزم دوران السيارة بنحو 160 نيوتن/ متر.

تستهلك السيارة 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلو متر.

يبدأ سعر سيارة شيري تيجو 3 2022 من 42.100 ريال سعودي. سيارة شانجان CS55 2022 تحتوي سيارة شانجان CS55 2022 على أنظمة أمان عديدة مثل الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإلكتروني EBD.

يوجد بها وسائد هوائية.

يبلغ مقاس سيارة شانجان جنوط السيارة 18 بوصة.

تتميز بفتحة سقف بانورامية.

تبلغ سعة محرك السيارة 1500 سي سي تيربو.

قوة المحرك 156 حصان ويبلغ عزم دورانه 255 نيوتن / متر.

نوع ناقل الحركة في سيارة شانجان CS 55 أوتوماتيكي مزود بست سرعات متنوعة.

يتوفر 3 فئات من السيارة يبدأ سعر الفئة الأولى من 33 ألف ريال سعودي.

أما الفئة الأعلى لسيارة شانجان يصل سعرها إلى 37 ألف ريال سعودي . سيارة هافال H6 2022 زودت سيارة سيارة هافال H6 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 7 سرعات متنوعة.

محرك سيارة سيارة هافال H6 مكون من أربع أسطوانات وتبلغ سعته 1500 سيسي أي 1.5 لتر.

وهو محرك تيربو يعمل بقوة 148 حصان.

يقدر عزم دوران سيارة سيارة هافال H6 بنحو 230 نيوتن/ متر.

وتتراوح أبعاد السيارة بين 4653 ملم للطول بينما عرضها يقدر بنحو 1886 ملم.

تبلغ مساحة تخزين السيارة حوالي 600 لتر.

يوجد منها 4 فئات مختلفة وأسعارها كالآتي:

سعر الفئة الأولى بيسك 83.939 ريال.

وسعر الفئة الثانية أكتيف 94.289 ريال.

سعر الفئة الثالثة بريميوم 103.489 ريال.

والفئة الرابعة بريميوم دفع رباعي بسعر 108.089 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أسعار أحدث سيارات صينية من فئة ال SUV واهم مواصفات تلك السيارات - ثقفني

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