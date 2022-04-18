سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم وأقل راتب ولا يوجد رسوم ادريه

سيارات مستعملة بالتقسيط، يريد في العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية أن يحصل على سيارة تمكنهم من قضاء بعض المهام الخاصة بهم لخارج المنزل، قد تمكنهم في التمتع بحرية التنقل بأي مكان وفي أي وقت، لذا يوجد الكثير من الجهات التمويلية وتمويلات سهلة من أجل شراء السيارة سواء كانت سيارات جديدة أو حتى مستعملة، مع العلم أن ذلك الجهات مرخصة ومعتمدة من خلال البنك المركزي السعودي، إلى جانب أن ذلك الجهات تكون بحاجة للكثير من الشروط التي نفرضها على العملاء حتى تتناسب مع الدخل الشهري، ويتم تقديم بعض المستندات والأوراق التي تثبت أحقية العميل وقدرته على سداد الأقساط بموعدها.

سيارات مستعملة بالتقسيط

تمويلات السيارات المستعملة

أتاحت العديد من الشركات والبنوك في المملكة العربية السعودية الكثير من العروض التمويلية للسيارات المستعملة لتأجيري .

. بالتقسيط المريح المستعملة دون أي مقدم وبضمان 3 سنوات، حتى تمتلك سيارة الأحلام بشروط قليلة دون تعقيدات.

لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية والوافدين إليها والمقيمين بها لتمويل السيارات.

بإمكانك الاتصال على الرقم الخاص بخدمة عملاء البنك الأهلي السعودي.

ويوجد عروض تمويلات السيارات خلال شهر رمضان الكريم ودون دفع أي رسوم أو دفع أي مقدمات وبأقل قسط شهري.

ودون تحويل راتب لاختيار الأفضل للعميل المتقدم للحصول على تمويل تأجيري.

عروض رمضان لتمويل السيارات المستعملة

من الممكن أن تحصل على العروض الرمضانية من أجل تمويل السيارات المستعملة بأقل الرواتب 2,500 ريال لسيارات.

بدون مقدم وبأقل قسط شهري، ودون دفع أي رسوم أو دفعة أولى، ولمن السيارات الموجودة في العرض مقدمة من أحدى الوكلاء المعتمدين.

ويتم تقديم سيارة لكزس وتويوتا في شركة عبد اللطيف جميل وهيونداي للمجدوعي ووعلان.

وسيارة بي إن دبيلو وسيارة ميني كوبر وهيونداي ورينج روفر تابعة للناغي، وسيارة بينز للجفالي ويوجد العديد من المعارض.

والشركات التي تمنحك عروض تمويلية متميزة خاصة بالبنك الأهلي السعودي.

كيفية التقديم لتمويلات تأجير السيارات

عليك بالتوجه للبنك وإضافة كافة البيانات الخاصة بطلب التمويل التأجيري للسيارات المستعملة، أو بإمكانك التمتع بتمويل سيارات أخرى جديدة كما ترغب عن

طريق زيادة الموقع الخاص بالبنك الأهلي السعودي، وإضافة جميع البيانات المرغوب بها وإرسال صورة من الهوية الوطنية ورخصة القيادة وكشف الحساب البنكي للثلاث أشهر الأخيرة ويتم القيام بتقديم خطاب تعريف للراتب.