مميزات وعيوب سيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 وأسعارها في الأسواق العربية

تعتبر ميتسوبيشي اكسباندر 2022 واحدة من الإصدارات العائلية عالميًا، ومنشأها اليابان كما أنها الخيار الأمثل لمن يبحث عن سيارة عائلية، كما أن أسعارها منافسة للفئات الأخرى فتأتي السيارة بثلاثة فئات، فهي تأتي بمواصفات جديدة وتقنيات حديثة، لتأتي بمساحة داخلية واسعة لتتسع ل 7 ركاب، وسنتعرض لكم في هذا المقال مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 ومميزاتها وعيوبها وأسعارها في الأسواق العربية.

مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر 2022

تنتمي سيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 لفئة السيارات متعددة الأغراض، ومن أهم المواصفات التي تأتي بها السيارة ما يلي: –

طول السيارة 4475 ملم.

عرض السيارة 1750 ملم.

ارتفاع السيارة 1695 ملم.

بينما بلغت سعة الشنطة الخلفية 220 ملم.

تأتي بمحرك رباعي بقوة 104 حصان.

عزم الدوران 141 نيوتن/ متر.

سعة المحرك 1500 سي سي.

ناقل الحركة أوتوماتيك رباعي السرعات.

وضع الثبات 100 كم/ ساعة لمدة 13.8 ثانية.

متوسط استهلاك الوقود 5 لتر لكل 100 كم.

مواصفات التجهيزات والكماليات:

مدعمة بمصابيح أمامية وخلفية.

جاءت بمرايات جانبية كهربائية مع إمكانية طيها.

تأتي بمكيف هواء.

تشغيل السيارة من على بعد.

إمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح.

شاشة وسائط لمس.

كاميرا خلفية.

المقاعد من القماش.

متوفر حساسات مطر.

الجنوط رياضية 16 بوصة.

4 مكبرات صوتية.

مدخل USB مع مشغل MP3.

مواصفات الأمان:

جاءت بوسائد هوائية في المقاعد الأمامية.

الفرامل ABS مانعة للانزلاق.

مدعمة بتوزيع إلكتروني للفرامل EBD>

مميزات ميتسوبيشي اكسباندر 2022

تصميم جريء وفخم والخامات الداخلية للسيارة جيدة.

تتميز بأن معدل استهلاك الوقود منخفض.

تأتي السيارة من الداخل واسعة تكفي ل 7 ركاب.

مناسبة للعائلات.

إمكانية السير في الطرق الصهبة والواعرة.

الثبات على الطرق ممتاز.

مساحة التخزين كبيرة.

عيوب ميتسوبيشي اكسباندر 2022

تأتي سيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2022 قوة المحرك ضعيفة مقارنة بحجم السيارة.

المقاعد الأمامية التحكم فيها يدوي.

لا تأتي بفتحة سقف ولا مدعمة بمثبت سرعة.

غير مدعمة بحساسات مقارنة بحجمها.

تأتي بعدد 2 من الوسائد الهوائية.

لا تأتي ببلوتوث.

التكييف يدوي.

سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2022