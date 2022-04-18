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عمر شويل - جدة تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل الوكيل الحصري والأول لعلامة تويوتا اليابانية بالمملكة ، سيارتها الأقوى والأشهر لاند كروزر 2022 من تويوتا بالصور ، بعدد 12 فئة بين محركات البنزين والديزل ، وعدد ثماني ألوان مختلفة رائعة ، ويتراوح سعر السيارة بين 263120 ريال سعودي لأقل فئة GXR2 و 405605 ريال لأعلي فئة من السيارة لاندكروزر ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نتعرف علي فئات السيارة وألوانها وبيان المواصفات الخاصة بأعلى فئتين في البنزين والديزل وبيان بمميزات وعيوب السيارة وأسعار الفئات داخل المملكة مع ألبوم من صور لاند كروزر toyota land cruiser يوضح السيارة من الداخل والخارج حيث أنها المنافس الأقوى من تويوتا في الأسواق الخليجية في مواجهة سيارات صينية الصنع مثل سيارة بايك X7 التي يمكن الاطلاع عليها تفصيلاً عبر موقعنا ثقفني.
لاند كروزر 2022 من تويوتا بالصور
يقدم الوكيل الحصري لعلامة تويوتا بالمملكة العربية السعودية ، سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الشكل الجديد كلياً بالعديد من المميزات :
- محرك قوي من البنزين بتقنية التيربو V6 بسعة 3500 سي سي.
- هيكل السيارة من سبائك الألومنيوم القوي خفيفة الوزن وتتسم بصلابة عالية.
- يدعم السيارة نظام مناع الانزلاق المتطور من شركة تويوتا اليابانية.
- يدفع السيارة ناقل حركة اعتيادي من آيسن اليابانية بعشر سرعات أمامية.
- نظام قفل الترس التفاضلي الأمامي وتحويل السيارة لنظام الدفع الثنائي والتغيير بين (4×4 ) و (4X2) .
- نظام للقيادة في أنماط تضاريس متعددة يعزز قوة سيارة لاند كروزر الجديدة.
مواصفات أمان لاند كروزر 2022
تأتي السيارات suv series الأقوى من تويوتا بالمملكة معززة بمجموعة متميزة من أنظمة الأمان والسلامة ضمن مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 :
- رادار أمامي لمنع التصادم الأمامي.
- ستائر هواء أمامية وعلي مستوي الركبة لركاب المقاعد الأمامية.
- وسائد هوائية جانبية لركاب الصفين الثاني والثالث تحظي بها السيارة تويوتا لاندكروزر.
- نظام مثبت سرعة راداري ديناميكي الأداء يعزز أمان سيارات تويوتا لاندكروزر.
- ونظام التراكشن كونترول أو المساعدة في تتبع المسار والبقاء في الحارة المرورية.
- مصابيح ذكية تتكيف مع أنماط الوسط المحيط ودرجة الاستضاءة الخارجية.
المزايا الداخلية والخارجية لتويوتا لاند كروزر
تتنافس تويوتا لاند كروزر مع منافسين معروفين ، و تعمل تويوتا حالياً على اختبار الجيل القادم من لاندكروزر في روسيا :
- علي مستوي التقنية الداخلية :
- فخامة الخامات وروعة التصميم مع الزوق الراقي للمقصورة ومكوناتها.
- وظائف وتقنيات متقدمة تعطي إحساس بالجودة والرقي العالمية.
- مقصورة السيارة تعطي الإحساس بالراحة التامة والرحابة الكاملة.
- حقيبة الأمتعة من الأكبر في الفئة والأكثر رحابة لسيارة طراز suv .
- إمكانية طي مقاعد الصفين الثاني والثالث لإضافة مساحة تخزين عملاقة.
- نظام للتكييف بالأمام والخلف بتقنية اللمس والمناطق المتعددة.
- المزايا ومواصفات الخارجية :
- تصميم خارجي قوي هجومي عصري واضحاً كما تم ملاحظته من الصور.
- حجم يعطي هيبة وفخامة علي الطرقات وداخل المدن.
- جنوط الإطارات من الألومنيوم بتصميم راقي وجذاب.
- الشبك الأمامي من الكروم باللون الفضي البراق.
- تأتي السيارة بفتحة للسقف اعتيادية.
التكنولوجيا والترفيه في لاند كروزر 2022
تحظي سيارة لاندكروزر الأحدث بمجموعة متميزة من وسائل الترفيه والتقنية :
- تقنيات السير والحركة الميكانيكية لتحكم في أداء المحرك وناقل الحركة.
- نظام لكشف وعرض أنماط التضاريس وتكيف نظام التعليق معها.
- النظام الصوتي الأكثر تطوراً من شركة JBL.
- و نظام للترفيه خلفي بشاشات عرض علي خلفية مقاعد الصف الأول.
- الشاحن اللاسلكي للجوال بجوار عصا ناقل الحركة.
- شاشة أمامية وسطية للواسط والمعلومات تدعم تقنية آبل كار بلاي.
فئات تويوتا لاند كروزر 2022
تقدم سيارة لاندكروزر بالمملكة باثني عشر فئة مع السعر الرسمي ومواصفات في أسواق السيارات بالمملكة هم :
- ستة فئات لمحركات البنزين هم :
- GXR2 : بسعر 263 ألف و 120 ريال سعودي.
- GXR3 : وسعرها 293 ألف و 20 ريال سعودي.
- GXR4 : بقيمة 307 ألف 970 ريال.
- GXR-V : بما يعادل 320850.
- VX : وسعرها 362 ألف و 250 ريال.
- VXR : تعادل 404 الف و 570 ريال سعودي.
- و ست فئات لمحركات الديزل هي :
- GX DSL : بسعر 242190 ر.س .
- GXR2 DSL : بقيمة 260360 ر. س .
- GXR3 DSL : تساوي 290605 ريال.
- GXR4 DSL : تعادل 302 ألف 680 ريال سعودي.
- VX DSL : بتسعير 357 ألف و 190 ر. س .
- GR-S DSL : بأعلى قيمة أربعمائة وخمسة ألف وستمائة وخمس ريالات ” 405605 ” SR
الموصفات الكاملة لفئة VXR
|المزايا التقنية
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|المزايا الخارجية
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|المزايا الداخلية
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|النظام الصوتي والترفيهي
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|مزايا الراحة والأمان
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الموصفات الكاملة لفئة GR-S DSL
|المزايا التقنية
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|المزايا الخارجية
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|المزايا الداخلية
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|النظام الصوتي والترفيهي
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|مزايا الراحة والأمان
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