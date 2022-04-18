نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار عالمية في المقال التالي
مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو بالسعودية نتابعها من خلال الآتي حيث نذكر مراجعة كاملة من خلالها سيكون الحديث بالتفصيل عن كل ما يخص تلك الشاحنة الأكثر تميز، ومن أهم مواصفات ميتسوبيشي باجيرو أن تصميمها من الخارج قد تم إنتاجه بشكل خاص ليكون متوافق مع مختلف الطرق الوعرة، حيث تتيح تلك السيرة العبور السلس لأي مسارات و منعرجات دون أن تكون هناك خطورة بسبب القيادة حيث تستمد السيارة العديد من الخصائص المتعلق بأمن قيادتها نتيجة توفر أقوى وأفضل ملحقات الأمان، وهو ما سنعرضه فيما يلي مع معرفة تكلفة الشراء لتلك السيارة.
مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو بالسعودية
سيارة ميتسوبيشي باجيرو يقبل على معرفة المعلومات بشأنها العديد من الراغبين في الشراء لتلك الشاحنة، والتي تمتلك ما يلي من هذه المواصفات:
- السيارة تمتلك المحرك المنتج لقوة تعدل 175 حصان.
- العزم لدوران محرك لسيارة من النوع ميتسوبيشي باجيرو يبلغ 259 نيوتن لكل متر.
- مقبس الكهرباء المتواجد بمقصورة السيارة متوفر بفرق جهد يبلغ اثني عشر فولت.
- المقاعد بشاحنة ميتسوبيشي باجيرو متميزة، وقد تمت تغطيتها باستعمال خام المطاط.
عوامل لأمان القيادة للسيارة
سيارة من النوع المتميز ميتسوبيشي باجيرو لها عدد كبير من الخصائص الفريدة، والتي من أهمها عوامل الأمن بالسيارة، ومن أهم ملحقات الأمان فيها ما يأتي:
- تواجد الوسائد الهوائية، والتي تعتبر من أكثر أنواع الملحقات التي لها دور في صد أي صدمة عن الركاب.
- متوفر بالسيارة أيضًا الفرامل التي تمنع الانغلاق.
- عمل المكابح وفق الخاصية إي بي إس.
- الكبح أيضًا يعمل بالنظام إي بي دي.
- تعد السيارة مؤمنة عن طريق التصميم الفولاذي والذي يعد على درجة عالية من الصلابة، كما أنها تعد مزودة بعجلات قوية وطول القاعدة لها مناسب مما يتيح ثباتها على مختلف الطرق الوعرة.
سعر السيرة ميتسوبيشي باجيرو
السيارة متوفرة بكافة الأسواق المحلية والعالمية، والسعر يعد متعلق بحجم ما يتواجد من التجهيزات في السيارة، والسعر مليون ومائة ألف بمصر بينما في السعودية السعر بين 200 و 300 ألف ريال.
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