نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقيل وصل السعودية.. تويوتا هايلوكس 2022 في السعودية السيارة الرياضية الاكثر فخامة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقيل وصل السعودية.. تويوتا هايلوكس 2022 ، تعتبر سيارة تويوتا هايلكس من أشهر أنواع السيارات في العالم نظراً لما تمتلكه من إمكانيات ومواصفات جيدة وقوية، فهي السيارة الأنسب للطرقات الواعرة وفي عام 2020 دخلت السيارة في عملية من التحديثات وبالفعل تم تحديد جميع أجزاء السيارة وتم تحديثها بدقة عالية لتصبح واحدة من السيارات الأسطورية والتي يقبل على شرائها وطلبها الكثيرين.

ويبدو أن السيارة جذبت انتباه الكثيرين مما دفعهم بالبحث عنها فور الإعلان عن موعد إصدارها في المملكة العربية السعودية الجميع متشوق للتعرف على إمكانياتها ومواصفاته الجبارة وسعرها المذهل.

التقيل وصل السعودية.. تويوتا هايلوكس 2022

الماركة العالمية تويوتا معروفة بجدارتها في صناعة السيارات التي تمتلك كافة التحديثات لذلك يثق بها جميع المستهلكين ويقبلون على شراء هذا النوع من السيارات ومن أبرز مواصفات سيارة تويوتا هايلكس الآتي:

تمتلك السيارة محرك ديزل بسعة 2.4 لتر ومكون من 4 أسطوانات.

يولد محرك السيارة 148 حصان وقوة عزم دوران تصل إلى 400 نيوتن متر.

متوفر فئات من السيارة مزودة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات وأخر بناقل حركة أوتوماتيكي مكون أيضاً بـ 6 سرعات.

يمكن لمحرك السيارة أن يقطع مسافة 12 كم لتر والتسارع من 0 إلى 60 ميل بالساعة أثناء 13 ثانية.

تصل سعة خزان وقود السيارة 80 لتر وتستهلك ما يقارب من 11.1 لتر منه.

السيارة تتسع إلى حوالي 6 أو 7 أفراد لأنها تمتلك على حوالي 6 مقاعد.

السارة متوفر بها مساحة شحن كبيرة تصل إلى 900 لتر.

تحتوي السيارة على نظام ترفيه ومعلومات ومزودة بشاشة بمقياس 8 بوصة ونظام أندرويد وأبل كار بلاي وتعمل باللمس.

متوفر بها صدام أمامي وإزار التحكم في عجلة القيادة.

يتم التحكم بنوافذ ومرايا السيارة بالكهرباء أيضاً تفتح الأبواب بالكهرباء.

في السيارة صندوق تبريد ووسائد هوائية بجانب وجود حساسات خلفية.

فرش السيارة مصنوع من القماش.

أسعار سيارة تويوتا هايلكس 2022 في السعودية

تأتي السيارة بأكثر من فئة ولكن نسخة منها لها السعر المناسب لإمكانياتها ولكن يبدأ سعر السيارة في سوق السيارات السعودي 77.740 ريال سعودي وتباع أغلى نسخة من السيارة بسعر 152.835 ريال سعودي، ويكون متوسط سعر السيارة بالسعودية 113.005 ريال سعودي.