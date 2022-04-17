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عمر شويل - جدة سيارات هيونداي وتويوتا استعمال نظيف للبيع بأسعار في متناول الجميع، تتوفر للبيع بمدينة جدة سيارة هيونداي اكسنت موديل 2017 بنزين، محرك 4 سلندر 1400 سي سي والقوة 107 حصان، الجير أوتوماتيكي والممشى مائة خمس وعشرين ألف كيلو متر فقط. تتميز بمقاعد جلد، جنوط مقاس 14 إنش، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود في الأوامر الصوتية والبلوتوث، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX بالاضافة إلى 4 مكبرات الصوت. السيارة بودي وكالة لا تخلو من بعض الخدوش وقد وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال.

سيارات هيونداي وتويوتا استعمال نظيف

تتوفر للبيع بالمدينة المنورة سيارة هيونداي النترا موديل 2015 بنزين، محرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي والقوة 150 حصان، الجير أوتوماتيكي والممشى تجاوز المئتي ألف. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 15 إنش، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث، مراتب مخمل، تحكم كهربائي في المقاعد، عدد 6 وسائد هوائية، التحكم من خلال الدركسيون في مثبت السرعة والأوامر الصوتية والبلوتوث، اشارات على المرايا مع إمكانية الطي أوتوماتيك وداخلية باللون البيج، السيارة على الفحص والاستمارة جديدة والبودي لا يخلو من الرشوش المتفرقة. وصل أعلى سوم إلى 22 ألف وخمسمائة ريال.

تتوفر للبيع سيارة تويوتا كامري فئة فل كامل الرياضية موديل 2015 بنزين، محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي والقوة 181 حصان، الجير أوتوماتيكي رياضي والممشى تجاوز مائة وستون ألفاً بقليل، تتميز بإمكانية الدخول بصمة و التشغيل الذكي، فتحة سقف، كاميرا خلفيه، حساسات أمامية وحساسات خلفية، مقاعد جلد وتحكم كهربائي في المقاعد، جناح خلفي، شاشه أماميه وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مسند خلفي، مكيف لمس، إضاءات ليد بالكامل، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث، جنوط مقاس 16 إنش مع التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة والأوامر الصوتية والبلوتوث. الماكينة، القير، المكيف والشاص على الشرط، السيارة رش كامل تجميلي عدا السقف. وصل أعلى سوم إلى 33 ألف و500 ريال والسعر المطلوب 35 ألف ريال.

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تتوفر للبيع بمكة سيارة تويوتا يارس موديل 2015 بنزين، محرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي والقوة 84 حصان، الجير أوتوماتيكي والممشى تجاوز الثلاثمائة ألف كم، الصدام الامامي والخلفي فقط مرشوش والبودي به بعض الدقات البسيطة. تتميز بإمكانية التحكم في المقاعد كهربائيا، جنوط مقاس 14 إنش، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل AUX، نظام حماية من السرقة، عدد 2 وسائد هوائية، قير وماكينة ومكيف على الشرط، تم تغيير كمبروسور ب1300 ريال. وصل أعلى سوم إلى 18 ألف ريال والسعر المطلوب 21 ألف ريال.