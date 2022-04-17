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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ18 الف ريال سعودي.. ارخص سيارات هيونداى 2022 مستعمله للبيع بحالات جيدة وممتازة بالسعودية في المقال التالي
بـ18 الف ريال سعودي.. ارخص سيارات هيونداى 2022 مستعمله للبيع إليكم عدة سيارات هيونداى مستعمله للبيع بالسعودية، فهناك الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين قاموا بعرض سياراتهم للبيع في سوق المستعمل السعودي، والسيارات المستعملة لا تدل أبدًا على عيب في السيارة وإنما يقوم بعض الأشخاص ببيع سياراتهم للرغبة في الحصول على مبالغ مالية أو بسبب رغبتهم في شراء سيارة جديدة، وتعتبر سيارات هيونداي من أفضل السيارات التي لها موثوقية عالية في سوق السيارات لأنها منتج ياباني.
سيارات هيونداى مستعمله للبيع بالسعودية
1. سيارة هيونداي سانتافيه 2022
تعد سيارة هيونداي سنتافي موديل 2022 من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تتكون من صفين من المقاعد فقط وتتميز السيارة بعدة مواصفات تتمثل في كل مما يلي:-
- تم تقديم وصنع السيارة في عام 2022م.
- تقطع السيارة 40 كيلو متر للجالون الواحد في الفئة القياسية والسيارة تعمل بالبنزين.
- لون السيارة الخارجي رصاصي.
- تتكون السيارة من أربعة أبواب.
- سعة محرك السيارة تبلغ 2500 سي سي ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من أربع سعرات.
2. سيارة هيونداي سوناتا 2012
سيارة هيونداي سوناتا من أفضل سيارات هيونداي التي تم تقديمها في عام 2012 وقُدمت بخمس فئات وتتميز السيارة بكل مما يلي:-
- لونها الخارجي أبيض اللون وتحتوي على أربعة أبواب.
- تعمل بالبنزين ويمكنها قطع 268 ألف كيلو متر.
- ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا وسعة المحرك 2400 سي سي.
- سعر السيارة 25 ألف ريال سعودي.
3. سيارة هيونداي سوناتا 2.5L 2011
تعد سيارة هيونداي سوناتا 2.5L 2011 من أفضل السيارات متوسطة الحجم اليابانية والتي تم إصدارها في عام 2011 وتتمثل مواصفاتها فيما يلي:-
- سعر السيارة يبلغ 18 ألف ريال سعودي.
- يمكن للسيارة قطع 17 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين.
- لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربع أبواب.
- سعة المحرك 1600 سي سي ويتصل بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.
4. سيارة هيونداي توسان 2016
بالرغم من قدم السيارة إلا أنها لا تزال واحدة من أفضل سيارات هيونداي ومن مواصفاتها كل مما يلي:-
- تم إصدار السيارة في عام 2016م.
- تقطع 125 ألف كيلو متر مسافة والموتور يعمل بالبنزين.
- لونها الخارجي أزرق وتتكون من أربعة أبواب.
- ناقل حركة الموتور المقترن به يعمل أوتوماتيكيًا.
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