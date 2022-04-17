بـ18 الف ريال سعودي.. ارخص سيارات هيونداى 2022 مستعمله للبيع بحالات جيدة وممتازة بالسعودية

بـ18 الف ريال سعودي.. ارخص سيارات هيونداى 2022 مستعمله للبيع إليكم عدة سيارات هيونداى مستعمله للبيع بالسعودية، فهناك الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين قاموا بعرض سياراتهم للبيع في سوق المستعمل السعودي، والسيارات المستعملة لا تدل أبدًا على عيب في السيارة وإنما يقوم بعض الأشخاص ببيع سياراتهم للرغبة في الحصول على مبالغ مالية أو بسبب رغبتهم في شراء سيارة جديدة، وتعتبر سيارات هيونداي من أفضل السيارات التي لها موثوقية عالية في سوق السيارات لأنها منتج ياباني.

سيارات هيونداى مستعمله للبيع بالسعودية

1. سيارة هيونداي سانتافيه 2022

تعد سيارة هيونداي سنتافي موديل 2022 من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تتكون من صفين من المقاعد فقط وتتميز السيارة بعدة مواصفات تتمثل في كل مما يلي:-

تم تقديم وصنع السيارة في عام 2022م.

تقطع السيارة 40 كيلو متر للجالون الواحد في الفئة القياسية والسيارة تعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي رصاصي.

تتكون السيارة من أربعة أبواب.

سعة محرك السيارة تبلغ 2500 سي سي ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من أربع سعرات.