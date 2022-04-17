نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محطات شحن السيارات الكهربائية في المملكة السعودية وتكلفتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة محطات شحن السيارات الكهربائية في المملكة السعودية وتكلفتها تهتم المملكة السعودية بتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين بجميع أنواعها حيث انتشر في الفترة الأخيرة السيارات الكهربائية داخل المملكة وهو المستقبل الجديد لصناعة السيارات خاصة أن الوقود في السيارات سوف يأتي عليه يوما ما وينتهي بجانب أن السيارات الكهربائية تتميز بعدم انبعاث أي إضرار منها وبالتالي تسعى العديد من دول العالم إذا توقف صناعة وبالتالي في عام 2018 بدأت المملكة بالإعلان عن بعد تصنيع صيانة الكهربائية منذ عام 2019 ودخولها إلى المملكة السعودية.

السيارات الكهربائية في السعودية

قد صرحت المملكة السعودية أنها قامت بعقد اتفاقية مع شركة Tepco وشركة نيسان موتورز المعروفة بالعلامة التجارية العالمية والذي قامت بالبدء في تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية ليتم خوض التجربة في المملكة السعودية وتم السماح باستيراد السيارات الكهربائية في المملكة وذلك على حسب القوانين التي تم تحديدها من قبل الجهات المعينة ما أهمية التواصل جميع الامكانيات المحدد.

حيث يتم فرض 50 بالمئه بجانب قائمة قيمة مضافة خمسة 16% وذلك بمعنى أن تكاليف الشحن مع تكلفه إضافية تصل إلى 20 بالمئه من سعر السيارة وهذا تشجيعاً على استخدام السيارة خاصة في حالة التوقف عن استخدام الوقود حيث أكدت الشركة السعودية أنه تم الاتفاق مع شحن السيارات في المملكة هي نصف ساعة فقط.

أماكن شحن السيارات الكهربائية في المملكة

يوجد العديد من محطات شحن السيارات الكهربائية في المملكة السعودية بعد أن قامت شركة شنايدر في عام 2019 التي قامت بإنشاء محطات الشحن الخاصة بالسيارات والبدء بتنفيذ البنية التحتية في العديد من المناطق وتشمل الآتي،

الرياض يوجد في الرياض أول محطة شحن السيارات في الرياض تم افتتاحها بطريق المطار في مدينة الرياض لأكبر سلسلة لمحطات الوقود.

مكة وجدة، تم تنفيذ ثلاث مشروعات في هذه المنطقة وتم إنشاء محطات للشحن في المنطقة الشرقية بمكة وجدة ويوجد العديد منه وكلاء هذه السيارات.

رد سي مول في جدة

في عام 2020 تم إنشاء محطات شحن الوقود على طريق الملك عبد العزيز شمالا في جدة والقيام بتجهيزها على أعلى مستوى وأصبح أول مول تجارب المملكة يقوم بتقديم هذه الخدمة في مارس 2021 لمواكبة التكنولوجيا الحديث.