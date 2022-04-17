سيارات مستعملة أو جديدة بدون مقدم تصل حتى 300 ألف ريال بالتقسيط

السيارات المستعملة والسيارات الجديدة لكل منهما أشخاص عديدة يفضلونها، فالبعض يفضل السيارات المستعملة بسبب الماديات وخوفا من عدم توافر صيانة للموديلات الحديثة، أو بناء على تجربة الترشيح من شخص قد قام بامتلاك سيارة لموديل معين، وأنها سوف يقل سعرها عن الجديد بكثير فيستطيع أن يمتلكها بدون تعقيدات، في حين أن البعض الأخر يبحث عن السيارات الجديدة موديل السنة لكي يمتلك سيارة بها جميع الإمكانيات الحديثة والتي توفر له الراحة والأمان، ولكن سعرها الباهظ يجعلهم لا يستطيعون أن يمتلكونها، ولذلك فقد قامت شركة التمويل بتوفير تمويل سيارات جديدة ومستعملة لمن يرغب بسعر مناسب وجيد لجميع الأفراد.

تمويل سيارات مستعملة و جديدة

احصل على سيارتك من خلال أفضل الشركات التمويلية والتي تقوم بتمويلك بالمبلغ الذي تريده حتى 300 ألف ريال، سيارات جديدة بدون دفعة أولى، لتحصل على سيارة أحلامك بموافقة سريعة وفورية، ويستمر لفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، ويتم السداد على أقساط بسيطة في الشهر، ولراحة أكثر إليكم طريقة السداد أون لاين ولا داعي للتوجه إلى الفرع للسداد، فمن خلال البنك أو الصراف الآلي أو موقع إلكتروني لبنك سوف تقم بسداد الأقساط الشهرية على جزأين، لضمان راحة أكثر وأمان عند تحويل الأموال، كما أنه سوف يوفر عليك عدم فتح حساب بنكي في كافة البنوك، وسوف يجعل سجلك الائتماني نظيف وجيد، وسوف تحصل على التمويل بدون دفعة أولى ولكن الدفعة الأخيرة سوف تصل إلى 30%، وقرض السيارة بدون كفيل ولا يوجد أي رسوم إدارية فقط سوف تحصل على سيارتك في نفس وقت التقديم بدون أي متطلبات.

شروط تمويل السيارات المستعملة أو الجديدة

يتم التقديم لطلب تمويل السيارات إذا كنت مواطن أو مقيم، لمحدودي الدخل سيارات بدون مقدم، ولكن يجب توافر بعض الشروط حتى تحصل على التمويل في أسرع وقت من خلال شركة اليسر للتمويل والإجارة، وبراتب شهري لا يقل عن 4000 ريال، كما يجب أن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، كما أنه يجب على السعودي أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، أما المقيمين فيجب أن يكون العمر لا ينقص عن 22 عاما، ولا يتخطى 60 عاما، ولكن للمتقاعدين أن يكون العمر لا يقل عن 70 عاما.

كيفية طلب تمويل السيارات

يجب أن يتم تقديم جميع الأوراق والمستندات من الهوية الوطنية للسعوديين، سيارات مستعملة بدون مقدم، أو صورة الإقامة للمقيمين، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، مع تعريف الراتب ورخصة القيادة وتكون سارية، وملئ نموذج طلب السيارات المستعملة أو الجديدة من اليسر، كما أنه يتم اختيار نوع السيارة من أحد الوكلاء المعتمدين لشركة اليسر وتقديم عرض سعرها على الشركة ليتم الموافقة عليها إذا كانت مناسبة لجميع الشروط السابقة.