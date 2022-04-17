سيارات شيفروليه مستعملة بسعر رخيص في السعودية أقل من ١٥ ألف ريال بحالة ممتازة

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سيارات شيفروليه مستعملة بسعر رخيص ،تعد سيارات شيفروليه من السيارات المنتشرة والتي أكتسبت شهرة واسعة في جميع بلدان العالم وخاصة في بلاد الشرق الأوسط والخليج، ويبحث الكثير من مواطني المملكة عن سيارات شيفروليه مستعملة رخيصة وان تكون بحالة جيدة وممتازة، ومن هذا الصدد سنعرض سيارات شيفروليه مستعملة في السعودية بسعر مخفض وكل تفاصيل خاصة بكل سيارة. سيارات شيفروليه مستعملة بسعر رخيص شيفروليه بليزر موديل ٢٠٠٨ مستعملة سعة محرك بليزر ٢٠٠٨ بسعة ٥٣٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ثماني الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٢٧٩ كم.

تتواجد السيارة بمدينة الرياض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على قفل مركزي ووسائد هوائية، مكيف قوي ونظام مانع انغلاق الفرامل، النوافذ والمرايات كهربائية، المقاعد مصنوعة نن الجلد الفاخر ومشغل أسطوانات ليزرية وام بي ثري ومشغل راديو وبلوتوث.

سعر شيفروليه بليزر مستعملة ٩ ألف ريال سعودي. شيفروليه سونيك موديل ٢٠١٢ مستعمل سعة المحرك ١٦٠٠ سي سي بقوة ١١٦ حصان بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات وأستهلاك وقود اقل من ٧ لتر لكل ١٠٠ كم مسافة.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٢١٣ ألف كم.

السيارة تتواجد بمدينة الرياض.

الحالة ممتازة من حيث الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

تحتوي على مصابيح ضبابية أمامية وخلفية، ومكيف يدوي ومشغل أقراص ليزرية ومدعم ام بي ثري وراديو وبلوتوث.

سعر شيفروليه سونيك مستعملة ١١ ألف ريال سعودي. شيفروليه أوبترا موديل ٢٠١١ مستعملة تأتي بسعة محرك ١٦٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، بقوة ١٠٧ حصان وقوة عزم دوران ١٥٠ نيوتن/ متر، رباعي الأسطوانات.

السيارة متواجدة بمدينة جدة.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٧٨ ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على جنوط ألمونيوم، ووسائد هوائية والنوافذ والمرايات كهربائية وأنظمة حماية كاملة ومكيف قوي وسنتر لوك، مشغل أقراص وبلوتوث وراديو.

سعر شيفروليه أوبترا مستعملة ١١ ألف ريال سعودي. شيفروليه كروز موديل ٢٠١٠ مستعملة تأتي بمحرك سعته ١٦٠٠ سي سي وبقوة ١١٦ حصان و ٦٢٠٠ لفة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٢٢٣.٣٠٠ كم.

السيارة متواجدة في مدينة جدة.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية ونظام مساعد فرامل ومثبت حركة وقفل مركزي ومكيف أوتوماتيك، والنوافذ والمرايات كهربائية ومشغل سي دي وام بي ثري.

سعر شيفروليه كروز مستعملة ١٠.٥٠٠ ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات شيفروليه مستعملة بسعر رخيص في السعودية أقل من ١٥ ألف ريال بحالة ممتازة - ثقفني

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