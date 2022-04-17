نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هيونداي باليسيد 2023 أكبر سيارة SUV كبيرة الحجم ستقلب الموازين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هيونداي باليسيد 2023 ، بعد أن تم الكشف عن السيارة الشقيقة لسيارة Hyundai Palisade 2023 وهي سيارة كيا تيلورايد 2023 حيث ظهرت السيارة بشكل رسمي ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات لعام 2022 وهي سيارة باليسيد الفيس لفت المُجددة ، وكما يذكر متابعين موقع ثقفني الأعزاء أنه تم الكشف من قِبَل شركة هيونداي قبل أيام قليلة عن تغيير مهم لسيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، حيث تم تسريب وجه السيارة المُحدث لسيارة هيونداي باليسيد 2023 ضمن بث مباشر على اليوتيوب حيث ظهرت فيه أكبر سيارة SUV تنتجها شركة هيونداي رسمياً وللمزيد عن السيارة وداخليتها تابعونا في الفقرات القادمة.

مواصفات هيونداي باليسيد 2023

سيارة هيونداي باليسيد 2023 التي تعتبر أجدد مولود من سيارات هيونداي العائلية التي تمثل فئة SUV متوسطة الحجم تتضمن :

ثلاث صفوف من كراسي الركاب.

واجهة أمامية تضمن لغة تصميم جديدة.

كما تم تحديث داخلية السيارة 2023 Palisade interior من ناحية الشكل والتقنيات.

من ناحية الشكل والتقنيات. فيس لفت بشكل جديد ،شبك أمامي يدعى Cascading حسب ما اسمته الشركة الكورية. وهو عريض وضخم ممتد لأسفل ليغطي منطقة الصدام الأمامي. كما تحيط به مصابيح LED النهارية الموجهة بشكل عمودي. بالإضافة إلى مجموعات المصابيح الأمامية التي تشبه النموذج السابق.

كما تتمتع السيارة بإطارات مقاس 20 إنش بلمسة داكنة نهائية.

قضبان السقف سوداء اللون.

كذلك “عناصر تصميم لوحة انزلاقية” على الواجهة الأمامية والخلفية.

وفي محاولة للدخول في المنافسة فيمكن بالطبع الحصول على مواصفات هيونداي باليسيد 2023. بنسخة ذات تصميم أقوى من باليسيد الذي يطلق عليها XRT. كذلك تضيف تلك الحزمة مميزات للطرق ذات التضاريس. ويوجد داخل تلك الفئة مقاعد جلدية سوداء بفتحة سقف كهربائية قياسية .

داخلية هيونداي باليسيد 2023

لا يشمل الجزء الخلفي من Hyundai Palisade 2023 على تصميم الإضاءة الخلفية المنقسم على عكس هيونداي توسان. حيث نلاحظ أنها متطابقة لسيارة هيونداي توسان 2022. وتنحصر التغييرات في :

صدام تم إعادة تصميمه كما يحمل عاكس أحمر بشكل أفقي.

كما يتضمن أضواء عكسية تمتد عبر عرض سيارة مواصفات هيونداي باليسيد 2023.

كذلك تحل نهايات فتحتين بجانب بعضهم للعادم مع تصميم مربع من الجانب الأيمن.

وبالنسبة لداخلية سيارة Hyundai Palisade 2023 فيس لفت فهي :

عجلة قيادة جديدة.

كذلك تم تعديل لوحة القيادة.

كما تم تغيير أماكن التحكم في الصوت.

بالإضافة إلى إعادة تصميم اللوحة لمظهر أكثر ضخامة.

إضافة إلى اكتساب إضاءة جديدة.

كما تتوفر مرآة رؤية خلفية رقمية كاملة للعرض.

بالإضافة إلى جلوس السائق على مقعد Ergo-motion الجديد.

كما يحصل ركاب الصف الثاني على مساند رأس مجنحة مع خيارات تهوية للمقاعد.

كذلك اكتساب ركاب الصف الثالث على مقاعد بها خاصية التدفئة .

أسعار سيارات هيونداي المتوقعة للسيارة ستكون منافسة شرسة.

تكنولوجيا Hyundai Palisade 2023

تعتمد سيارة هيونداي باليسيد 2023 على محرك :

محرك V6.

بسعة 3,8 لتر.

كذلك محرك Hyundai Palisade 2023 بقوة 291 حصان.

بقوة 291 حصان. كما أن عزم الدوران يبلغ 355 نيوتن متر.

كما أن المحرك يتصل مع قير اوتوماتيكي بــ8 غيارات.

كذلك تأتي قياسياً بنظام دفع ثنائي أمامي واختياري بنظام دفع كلي للعجلات.

وبالنسبة لتكنولوجيا السيارة فإليكم مواصفات هيونداي باليسيد 2023 :

حيث حصلت السيارة على أحدث إصدار من خدمات Bluelink المتصلة.

حصلت على شاشة بمقاس 12 إنش لنظام الترفيه والمعلومات معروضة بدقة 720 بكسل.

كما تكتسب سيارة الــSUV على قدرة اتصال WiFi في Hyundai Palisade 2023 .

. بالإضافة إلى منافذ USB-C متطورة بالداخل.

كما يتوافق نظام Digital Key 2 Touch الذي يتبع الشركة مع الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بالاندرويد وابل كار بلاي.

كما يمكنك شحن هذه الأجهزة بشكل أسرع من خلال ترقية الشحن بقدرة 15 واط .

أما من ناحية الأمان والمساعدة على الطريق فمن مواصفات هيونداي باليسيد 2023 أن :

الوسائد الهوائية الجانبية للصدمات قياسية الآن.

كذلك تم توفير مجموعة أنظمة مساعدة للسائق بما في ذلك تجنب الاصطدام الأمامي في Hyundai Palisade 2023 .

. بالإضافة إلى مساعدة القيادة على الطريق السريع.

كذلك نظام التحذير من الاصطدام.

بالإضافة إلى نظام للركن الذكي عن بُعد .

جدير بالذكر أن مواصفات هيونداي باليسيد 2023 سوف تتوفر خلال صيف 2022 . وفي نهاية المقالة نتمنى أن تكون مواصفات هيونداي باليسيد 2023 قد نالت إعجابكم.