أقوى عملاقة يابانية ..سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفات هائلة وسعرها المميز في الدول العربية

سيارات تويوتا كورولا 2022 الأكثر شهرة في العالم حيث كشفت الإحصائيات مؤخرًا بعد تتبع مبيعات تويوتا كورولا كل 28 ثانية في كل دولة، لتكمل مسيرة صانع السيارات الياباني العملاق الذي بدأ في الستينيات شهد القرن الماضي نشر تحديثات سنوية لأنظمة الأمن والسلامة والمواد والأدوات التكنولوجية بمظهرها الجذاب ومجموعة نقل الحركة الهجينة،وأن تويوتا كورولا كروس 2022 جاهزة لتحمل سيارات الدفع الرباعي الصغيرة لأنها تستفيد من المواصفات الميكانيكية عالية الجودة والرفاهية الشاملة لمتطلباتها فيما يلي أهم مواصفات Toyota وأهمها

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تعمل السيارة بمحرك قوي بقوة 120 حصانًا ومحرك 1600 سم مكعب ثلاثي الأسطوانات.

يغذي نظام VVT-I مشعبات المحرك المكونة من ثماني أسطوانات.

المركبة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يستخدم تقنية CTV.

السيارة سيدان صغيرة ذات طراز فخم ومميز يبدأ من المصابيح الخلفية LED.

تصميم التقويم الذي يتوسطه شعار الشركة بالإضافة إلى الحافات الفاخرة بقياس 18 بوصة.

مميزات الهامة تويوتا كورولا

يعتمد هذا التصميم الخارجي على سيارة تويوتا كامري التي تعتبر من أفخم السيارات الرياضية من حيث الخطوط حول الأبواب والعجلات الرياضية. السيارة مجهزة بمقاعد جلدية عالية الجودة مريحة ويتم ضبطها تلقائيًا لتلائم مجموعة متنوعة من أوضاع الجلوس. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها بالطائرة. نوافذ كبيرة بزجاج قوي من نوع الشهرة. هناك المزيد من الأحداث في الخلف عندما يكون السقف مفتوحًا. يحتوي على وحدة تحكم مركزية مع شاشة تحكم عالية الدقة مقاس 7 بوصات يتم تغذيتها بواسطة نظام الترفيه من فئة Entune 3.0.

تويوتا كورولا 2022

تتميز النسخة الجديدة من السيارة بمعدل تسارع مرتفع ، حيث يحتاج السائق إلى 10.8 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم / ساعة من وضع ثابت. السيارة مزودة بعزم اقتران 154 نيوتن متر لتوفير الجر في المنعطفات. تتميز السيارة بخصائصها الموفرة للوقود

وظائف الأمن ومساعدة القيادة

ستواصل تويوتا توجهها الحالي المتمثل في توحيد ميزات مساعدة السائق من خلال تقديم حزمة من الأنظمة في جميع الطرازات، بما في ذلك نظام التحكم في السرعة التكيفي والفرامل التلقائية في حالات الطوارئد حيث يبلغ متوسط ​​استهلاكها 6.8 لترًا في رحلة 100 كيلومتر.

سعر تويوتا كورولا كروس 2022