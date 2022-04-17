وصلت القنبلة الروسية..سيارة لادا نيفا 2022 الجديده كلياً بمواصفات متطورة وسعرها العالمي في السوق السعودي

لادا نيفا هي سيارة فريدة من نوعها تضم ​​عددًا من التقنيات المتطورة لجعلها أفضل مركبة على طرق المملكة العربية السعودية، وأطلقت شركة Lada الروسية نموذجًا جديدًا لسيارتها التي لها تاريخ طويل لا تزال سيارة Lada Niva التي تعتبر من أهم سيارات الشركة وأهم سيارات الدفع الرباعي قيد الإنتاج، وقد أوضحت الشركة أن الجيل الجديد من السيارة سيصدر في عام 2022 وستكون للسيارة مواصفات جديدة هي مختلفة تمامًا عن المفاهيم السابقة، وإنها مناسبة تمامًا للمستهلكين من حيث المواصفات والسعر كما أنها مناسبة تمامًا للطرق المعرضة للحوادث سواء كانت سلسة أو صخرية ووعرة مما يعني أنها أكثر المركبات ملاءمة للطرق المعرضة للحوادث في المملكة، معًا سنتعرف أكثر على Lada Niva 2022 وأهم مميزاتها ومواصفاتها.

مواصفات لادا نيفا 2022

تم تشغيل Lada Niva بمحرك بقوة 114 حصانًا مع أسطوانة 1600 بوصة مكعبة.

كما يأتي بمحرك بقوة 168 حصاناً مع أسطوانة سعة 2 لتر وإزاحة 2000 سم 3.

عجلات Lada Niva مصنوعة من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات ولا ينكسر.

يبلغ قطر العجلات 15 بوصة.

السيارة مزودة بعدد من ميزات الأمان بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام الحقن الإلكتروني.

خصائص لادا نيفا 2022

تشتهر سيارة Lada Niva 2022 بمجموعة متنوعة من الميزات التي تجعلها واحدة من أفضل السيارات في السوق السعودي. يتميز بوجود مصابيح كهربائية LED على جانبي وظهر السيارة. كما تحتوي على عوازل صوتية تمنع الضوضاء الصادرة من الخارج من دخول السيارة. تحتوي على مقاعد مريحة وقابلة للاستلقاء تحافظ على دفء الركاب وراحتهم أثناء الرحلة. السيارة مزودة بمجموعة متنوعة من أنظمة الترفيه بما في ذلك Apple CarPlay والاتصال عبر Bluetooth. شاشة تعمل باللمس وأنظمة أمنية متاحة للحفاظ على السيارة وركابها بأمان. تتضمن الوسائد الهوائية ونظام المكابح المانعة للانغلاق. تتميز السيارة بثباتها على مختلف الطرق حتى عند زيادة السرعة أثناء القيادة. السيارة مزودة بإضاءة مثبتة على السقف توفر إنارة ساطعة للمقصورة الداخلية.

سعر سيارة لادا نيفا 2022

استفسر العديد من المستهلكين المهتمين بشراء سيارة Lada Niva 2022 عن سعر السيارة في سوق السيارات السعودي، حيث أن السيارة متوفرة في أكثر من فئة في المملكة العربية السعودية، وكذلك سعر السيارة يتم عرض حوالي 34000 ريال سعودي في العديد من قاعات معارض السيارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

سعر السيارة في متناول العديد من العملاء حيث أن الإصدار السابق من السيارة كان يكلف حوالي 632000 روبل (حوالي 800000 دولار).