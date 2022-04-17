نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركبة متعددة الاستخدامات .. سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية في المقال التالي

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS ،تعد سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 من السيارات المخصصة للاستخدامات العائلية والتي تعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات، بها العديد من أنظمة الأمان التي تضمن قيادة آمنة للركاب، يوجد منها العديد من الفئات المختلفة والتي تناسب جميع الأذواق وتحتوي مقصورتها الداخلية على وسائل للترفيه عديدة لقياده ممتعة بالإضافة إلى سعرها المميز والذي يعد متوسط بالنسبة لإمكانياتها القياسية. سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS مواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS تأتي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS بمحرك جيد تصل قوته إلى 143 حصان وهو مكون من أربع أسطوانات.

LS بمحرك جيد تصل قوته إلى 143 حصان وهو مكون من أربع أسطوانات. تبلغ سعة محرك سيارة شيفروليه كابتيفا 1500 سي سي وتعمل السيارة عن طريق البنزين.

محرك السيارة من نوع CVT وتستهلك السيارة وقود بمعدل لتر واحد لكل 14.6 كيلو متر.

تحتوي السيارة على كاميرا مدمجة خلفية لمراقبة الطريق.

مقاس جنوط السيارة 17 بوصة.

تعمل اللمبات في السيارة عن طريق الهالوجين، ونوع الوقود المستخدم في المحرك هو البنزين. وسائل الأمان الموجودة في شيفروليه كابتيفا 2022 تحتوي على نظام التحكم في الثبات.

بها تقنية دعم المكابح.

تحتوي على نظام المساعدة في المرتفعات.

يوجد بها نظام يعمل على مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

تشمل نظام التحكم في الانزلاق. تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS على عدة إمكانيات تضمن الراحة والسهول أثناء القيادة : مثل النوافذ الكهربائية بالإضافة إلى مرايا جانبية تعمل عن طريق الكهرباء.

تدعم نظام تثبيت السرعة بالإضافة إلى أمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت كنترول. وسائل الترفيه الموجودة بشيفروليه كابتيفا 2022 LS تحتوي على شاشة للترفيه تعمل عن طريق اللمس.

تحتوي على مشغل سي دي.

يوجد بها منفذ يو أس بي.

تشمل منفذ أي يو اكس.

وتحتوي على نظام صوتي متميز مكون من أربع مكبرات للصوت.

تتميز مقاعد السيارة بصنعها من خامات جيدة من الجلد المخمل. أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 يوجد ثلاث فئات مختلفة في السعر من سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 في السعودية حيث أن الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا 2022 LS يبدأ سعرها من 68620 ريال سعودي.

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا LT 2022 بسعر 073.72 ريال سعودي.

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا بريمير 2022 بسعر 80.560 ريال سعودي. عمر شويل - جدة مركبة متعددة الاستخدامات .. سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركبة متعددة الاستخدامات .. سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعار فئاتها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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