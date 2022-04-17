نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامري الجبارة تقابل موجة عنيفة من انخفاض الأسعار بداية من 20 ألف ريال في المقال التالي

كامري الجبارة الوعرة، أحد أكثر السيارات نجاحا في المملكة العربية السعودية، وقابل هذه السيارة انخفاض كبير في أسعار الموديلات السابقة من السيارة خاصة موديل 2010، وتعد كامرى اليابانية الوعرة من السيارات ذات العمر الطويل وذلك بفضل خامات صناعتها القوية بالإضافة إلى اعتماديتها القوية حيث يمكن أن يستمر هذا الموديل في الخدمة لمدة طويلة إذا حصل على الصيانة الدورية اللازمة والمطلوبة في المواعيد المحددة. كامري الجبارة تقابل موجة عنيفة من انخفاض الأسعار بداية من 20 ألف ريال هناك سيارة كامري 2010 في حفر الباطن بعد نزول الأسعار بصورة ملحوظة، سعر السيارة 20 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه السيارة بحالة جيدة بدون حوادث وتحتوي على فتحة سقف، ممشى السيارة 400 ألف كيلومتر.

تحتوي السيارة كذلك على كاميرا خلفية ومثبت سرعة، السيارة بقير اتوماتيكي والمحرك بحالة جيدة.

السيارة باللون الأسود والحالة العامة لها جيدة، جميع زجاج السيارة بحالة ممتازة وكذلك الإضاءة الخارجية. كامري 2010 بأسعار رخيصة في المملكة العربية وحالات قوية بعد الانخفاض وفي الوقت نفسه هناك كامرى 2010 في تبوك بقير عادي، ممشى السيارة 379 كيلومتر.

كذلك البودي الخارجي مرشوش، السيارة خالية من الحوادث ولا يجب الكشف عليها من قبل المتخصصين.

سعر السيارة هو 22 ألف ريال سعودي، عفشة السيارة بحالة جيدة، الكفرات جيدة ومستعدة لجميع المهام المطلوبة منها.

حالة السيارة العامة جيدة ومن الداخل لا تحتاج إلى تعديل إلا بناءً على الذوق. حالة نادرة من كامري في السعودية بممشى خرافي أقل من 30 ألف كيلومتر السيارة وارد الكويت من تويوتا الساير، ممشى السيارة 26500 كيلومتر وهو ممشى منخفض بالنسبة لسيارة إنتاج عام 2010.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 28 ألف ريال، حالة السيارة ممتازة وهي باللون الأبيض، السيارة بالكامل بدون أي حوادث أو صدمات.

السيارة استبدلت محرك بعدما قطع الأول 350 ألف كيلومتر، حالة السيارة من الخارج بدون خدوش حيث أن البودي بتقييم 9 على 10.

الكفرات بحالة جيدة وكذلك القير والمحرك وأيضا حالة الفرش الداخلية ما بينه المقبولة والجيدة.

قير السيارة اتوماتيكي وتعمل بالبنزين، عفشة السيارة بحالة جيدة ويجب الكشف على كل أجزاء السيارة قبل شرائها. عمر شويل - جدة كامري الجبارة تقابل موجة عنيفة من انخفاض الأسعار بداية من 20 ألف ريال - ثقفني

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