نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات بالتفصيل تعرف على الشروط وطريقة التقديم وأرقام التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة عبد اللطيف جميل من إحدى أهم الشركات المتواجدة التي توفر إلى عملائها أفضل الخدمات كما واستطاعت شركة عبد اللطيف جميل أن تساعد الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارات بالتقسيط بناء على مجموعة من الشروط وتقديم بعض المستندات ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم كل ما يخص شركة عبد اللطيف جميل.

عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات

حرصت شركة عبد اللطيف جميل على أن توفر إلى عملائها الكثير من العروض للحصول على السيارات بالتقسيط ولكن هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من تلك العروض

الشروط التي وضعتها شركة عبد اللطيف جميل

يلزم على المتقدم أن يكون عامل في إحدى المؤسسات بالمملكة العربية السعودية. كما يجب أن يبدأ راتبه من 3000 ريال سعودي. إذا كان عامل في القطاع الخاص فيلزم أن يكون في الوظيفية لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر بينما في حالة القطاع العام يلزم ألا تقل فترة عمله عن 30 يوم. تتيح الشركة إليكم إمكانية الاستفادة من التمويل التجاري دون أن يتم إحضار كفيل وذلك في حالة توافر كافة الشروط.

أوراق تقسيط سيارات عبد اللطيف جميل

هناك بعض الأوراق التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من عروض عبد اللطيف الجميل:

أولًا يلزم تقديم كافة المستندات التي يظهر فيها الراتب وذلك من خلال الجهة التي يعمل فيها المتقدم. تقديم صورة من بطاقة الهوية الشخصية أو الإقامة مع ضرورة إحضار الأصل ليتم الاطلاع عليها. في حالة عدم التصديق على إفادة العمل هنا يتم تقديم الشهادة المستخرجة من التأمينات مع تقديم كشف مفصل بتفصيل حساب العميل في البنك في أخر تسعين يوم. صورة وأصل لرخصة القيادة.

رقم شركة عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات

قامت الشركة بتوفير رقم خاص يستخدمه العملاء من أجل الاستعلام عن التأجير التمويلي للسيارات من خلاله بالإضافة لحساب قيمة التمويل والأقساط والرقم هو 800244221.