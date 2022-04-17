إن السوق السعودي يعتبر من أشهر الأسواق الخليجية للسيارات، حيث وجدنا أن سيارة تويوتا كورولا من أكثر السيارات مبيعًا داخل السعودية، وبناء على ذلك يتم البحث عن قائمة أسعار ومواصفات سيارات تويوتا كورولا مستعملة للبيع في السعودية، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

سيارات تويوتا كورولا مستعملة للبيع في السعودية

وفقًا لما ذكره الموقع الخاص لبيع السيارات داخل السعودية، فوجدنا أن أسعار سيارات تويوتا كورولا جاءت بهذا الشكل الآتي:

سيارة تويوتا كورولا ذو فئة سي سي XL وصل سعرها إلى حوالي 75.555 ألف ريال سعودي.

ووصل سعر سيارة تويوتا كورولا ذو فئة سي سي XLI EXECUTIVE إلى حوالي 79 ألف ريال سعودي.

بينما قدر سعر سيارة تويوتا كورولا ذو فئة سي سي EXECUITIVE MRK بحوالي 85.215 ريال سعودي.

وسيارة تويوتا كورولا ذو فئة سي سي GLI MR وصل سعرها إلى حوالي 91.195 ألف ريال سعودي.

بينما وصل سعر سيارة تويوتا كورولا ذو فئة 1800 سي سي XLI EXECUTIVE HEV إلى حوالي 100.740 ألف ريال سعودي.

وبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا ذو فئة 2000 سي سي XLI حوالي 79.810 ألف ريال سعودي.

تويوتا كورولا للبيع جدة

السعر: 24 ألف ريال سعودي.

موديل: 2017.

اللون: أبيض.

ناقل الحركة: أوتوماتيك.

تويوتا كورولا للبيع تبوك

السعر: 12000

موديل: 2013

اللون: باذنجاني

ناقل الحركة: أوتوماتيك.

أهم مواصفات سيارات تويوتا كورولا

إن الشهرة الواسعة التي تتمتع بها هذه السيارة لم تأت من فراغ وإنما أتت بسبب المزايا التي تتمتع بها هذه السيارة، وإليكم أهمها بهذا الشكل الآتي:

تتمتع هذه السيارة بأكثر من محرك رباعي الأسطوانات، ويصل سعته إلى حوالي 1600 سي سي، فينتج قوة تصل إلى حوالي 120 حصانًا.

ولدى هذه السيارة تجهيزات داخلية على أعلى مستوى، فلديها زجاج كهربائي، وعدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء

ولديها أكثر من عامل أمان، فتحتوي على وسائد هوائية، وأنظمة فرامل تمنع الانغلاق، ولدى السيارة نظام الثبات الإلكتروني.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم بصورة مفصلة أهم المعلومات التي تدور حول قائمة أسعار سيارات تويوتا كورولا مستعملة للبيع في السعودية، كما عرضنا كذلك أهم المواصفات التي جعلت من هذه السيارة واحدة من أشهر السيارات داخل السوق السعودي للسيارات.