ملكة السيارات وصلت.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار عالمية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية تعد من أهم ما يتابعه عدد كبير من الراغبين في أن يقوموا بالحجز لتلك السيارة الفارهة، ومن خلال الآتي نوضح بمزيد من التفصيل طفرة هائلة بصناعة السيارات مُجسدة في تلك الشاحنة بأقوى خصائصها الفريدة، والتي تمتلكها سواء في تصميمها من الداخل، أو تصميمها الداخلي، ومقصورتها الداخلية المتميزة تعد أيضًا من أقوى ما تمتلك من مميزات لما تتمتع به السيارة من العديد من الملحقات الأساسية وملحقات الرفاهية لقيادة أكثر راحة ومتعة على مختلف الطرق مهما كانت وعرة، كما سنوضح تكلفة الشراء للسيارة بالأسواق.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

سيارة لادا نيفا بالسعودية تمتلك مواصفات بتقنيات روسية فريدة، ومن بين أهم المواصفات التي تتمتع به هذه المركبة الأكثر تميز ما يلي في النقاط القادمة:

المحرك من النوع رباعي الاسطوانة.

السعة الخاصة بالمحرك ألف وسبعمائة سي سي.

السعة للمحرك أيضًا توازي ما قيمته 1.7 لتر.

المحرك ينتج القوة التي تعدل ثلاثة وثمانين حصانًا.

السيارة متوفرة بالنظام الخاص بالدفع الرباعي للعجلات.

عزم الدوران قيمته تصل لمائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

السيارة قد تم تزويدها بالجنوط من نوعه الرياضي بالقياس خمسة عشر بوصة.

أهم التجهيزات في السيارة

من بين ما تمتلك السيارة من التقنيات ما يلي:

اللوحة الخاصة بالقيادة الأكثر سلاسة في التعامل والاستخدام.

المقاعد للسيارة من نوع لادا نيفا مريحة ومتسعة.

الإضاءة مميزة بالسيارة وتعمل بالتقنية الليد وهي من النوع الموفر للطاقة.

السيارة مزودة بتواجد المكيف ويعمل باستخدام الريموت.

المكابح التي تعد مانعة للانغلاق.

الوسائد الهوائية المضادة للاصطدام.

أهم المميزات في السيارة لادا نيفا

السيارة متوفر بها الشاشة من النوع التاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.

متوفرة بالعازل المضاد للضوضاء.

العجلات تمتاز بقوتها وطول قاعدتها المناسب.

سعر سيارة لادا نيفا بالسعودية

سعر سيارة لادا نيفا بالسعودية للفئة الأولى مبلغ مائة ثلاثة وستين ألف جنيه بما يعدل أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي، وبالنسبة للفئة الثانية فالسعر مائة ثلاثة وثمانين ألف جنيه، بينما السعر العالمي 8 آلاف دولارًا.