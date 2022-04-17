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عمر شويل - جدة نتعرف على شروط تقسيط السيارات من المعارض في السعودية 2022 لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في شراء سيارة بدون رسوم أو هامش ربح، فقد أتاحت بعض المؤسسات الخاصة ببيع السيارات بنظام التقسيط عددًا من الشروط التي من خلالها يستطيع كل مواطن امتلاك سيارة الأحلام، خاصة إذا كان هذا المواطن من فئة محدودي الدخل مع إمكانية تحديد دفع الأقساط شهريًا أو كل 3 أشهر وفقًا لنظام الدفع المُتْبع.

شروط تقسيط السيارات من المعارض في السعودية 2022

يعتبر نظام التقسيط هو أحد الطرق المستخدمة لشراء سيارة يتم دفع أقساطها شهريًا حسب الاتفاق المُبرم بين الطرفين وبشروط محددة نذكر منها ما يلي:

يلزم كتابة عقد إبرام بين الطرف البائع والطرف الآخر المشتري يتضمن كافةً التفاصيل الخاصة بإجراءات البيع مثل قيمة المبلغ المدفوع مقدمًا، إلى جانب إجمالي قيمة السيارة بالكامل وقيمة سداد الأقساط الشهرية.

يتم توقيع العقد بين الطرفين ثم تسليم السيارة للطرف المشتري مع جميع ملحقاتها.

يشترط تحديد قيمة القسط الشهري مع عدم إخلال الطرف المشتري بهذا البند.

ينبغي ألّا تزيد عمولة البيع للطرف البائع عن 1% من سياسة تطبيق الرسوم حسب النظام السعودي.

يجوز فسخ العقد المبرم إذا خالف الطرف المشتري بند السداد المتفق عليه شهريًا.

يلزم تقديم خطاب تعريف ببيانات الدخل الخاص بالطرف المشتري وكتابة موافقة خطيّة من الجهة التي يعمل بها الشخص، حتى يتم التحقق من أنه قادر على دفع الأقساط الشهرية.

يجب تأمين السيارة ضد الحوادث والسرقات، إذا كانت نسبة الأقساط تتراوح بين 3-4%.

معارض تقسيط السيارات في السعودية 2022

يتوفر داخل المملكة العربية السعودية مجموعة من المعارض المتخصصة في بيع السيارات بالتقسيط، ولكن في حالة أن تم تطبيق شروط تقسيط السيارات من المعارض في السعودية 2022 بشكل كامل، ومن بين هذه المعارض ما يلي:

معارض سناف.

معارض الجاسرية.

معارض النايفات للتمويل.

معارض اليسر للتقسيط.

متاجر للتقسيط.

مجموعة شركات المتاجرة.

الوطنية للتقسيط.

أصول الحديثة للتمويل.

بيت التقسيط السعودي.

متطلبات شراء سيارة بالتقسيط في السعودية 2022

يستطيع كل مواطن سعودي شراء السيارة المناسبة وفقًا لاحتياجاته وحسب شروط تقسيط السيارات من المعارض في السعودية 2022 بمجرد اتباع الخطوات التالية:

يجب تقديم المستندات والأوراق الثبوتية.

يتم قبول طلب التقسيط بعد التحقق من البيانات.

يتم دفع أول قسط من قيمة السيارة.

ثم يقوم الطرفين بالتوقيع على عقد البيع.

يتم إجراء التراخيص المطلوبة.

يلزم التوقيع على اتفاق بين الطرفين بعدم التصرّف في السيارة أو بيعها لحسن سداد الأقساط