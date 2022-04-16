نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا سيكويا الجديدة 2023 وكم سعر سيكويا 2023 في الدول العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا سيكويا الجديدة 2023 ، بعد الكشف عن الجيل الثالث من سيارة الدفع الرباعي سيكويا 2023 فقد أثارت فضول كلاً من متابعين السيارات وخبراء السيارات معاً حيث أن السيارة كان قد تم الإعلان عنها من فترة بصور تشويقية للسيارة وقد أثارت فضول المتابعين الذين كانوا يقوموا بكل مجهوداتهم لكي يحاولوا استخلاص أي شئ من الصورة ولكن بعد فترة تم الكشف عن السيارة بكل مواصفات تويوتا سيكويا 2023 من الداخل حيث أن تلك النسخة تم بنائها على منصة TNGA-F بالإضافة إلى مميزات كثيرة للسيارة يمكنك متابعتها معنا ومعرفة المزيد عنها من خلال الفقرات القادمة التي توضح الكثير فتابعونا.
مواصفات تويوتا سيكويا الجديدة 2023
سيارة Toyota sequoia متعددة الاستخدامات بالحجم الكامل. وهو الحجم المكون من ثلاثة صفوف. كما أن السيارة أقصر في الطول بالإضافة إلى اعتماد السيارة على شكل سيارة تندرا كما أن السيارة توفر نوابض هوائية. بالإضافة إلى مخمدات تكيفية مثل مخمدات Fox مقاس 2.5 بوصة. كما أن هناك بعض الفئات التي بها نسخة للطرق ذات التضاريس مثل نسخة TRD Pro.كما أن مواصفات تويوتا سيكويا الجديدة 2023 أن بها إطارات Falken Wildpeak بمقاس 33 بوصة مع حجرات جانبية وخزانات بعيدة.
كذلك أن السيارة تتميز بمجموعة نقل حركة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء بشكل قياسي في كل الفئات. كما أنها تحقق معدلات أفضل لاستهلاك الوقود. بالإضافة إلى أن سيكويا 2023 تتميز عن باقي السيارات من نفس الفئة بعزم دوران أكبر.
محرك سيارة سيكويا 2023
منافسة سيكويا 2023 ستظهر في فئات السيارة المختلفة مثل كابستون وTRD Pro. والتقنيات الرائعة في السيارات الجديدة ووسائل الترفيه. كما أنها ستصبح خصم قوي لسيارات الدفع الرباعي التي هي بــ7 أو 8 راكب مثل تويوتا لاند كروزر وتويوتا تندرا. أما عن محرك السيارة فهو V6 ثنائي تربو (غير هجين)
- سعة المحرك 3.4 لتر.
- كذلك المحرك يأتي بشكل قياسي بمحرك iForce MAX الهجين.
- كذلك احتواء المحرك على محرك كهربائي بين محرك V6 توين تربو وناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ10 سرعات.
- بطارية نيكل ومعدن وهيدريد بقوة 1.5 كيلو وات في الساعة هو ما يعمل به المحرك.
- قوة 437 حصان هو ما يعمل بها المحرك.
- عزم دوران 790 نيوتن/متر.
تويوتا سيكويا 2023 من الداخل
كما ذكرنا في الفقرة السابقة أن سيارة سيكويا 2023 ستكون منافسة شرسة للسيارات ذات الحجم الكامل وإليكم مميزاتها :
- في البداية كراسي الصف الثاني اختيارية.
- أما بالنسبة لمقاعد الصف الثالث فهي قابلة للثني بشكل كهربائي اختياري.
- كما يمكن تنجيد المقاعد بالقماش وجلد SofTex أو الجلد الفاخر على حسب الفئة التي تختارها.
- تم استعارة لوحة العدادات، ألواح الأبواب، الكونسول الوسطي مباشرة من سارة تويوتا تندرا 2022.
- كما يمكن أن تضيف مقاعد أمامية وخلفية، عجلة قيادة مُدفأة، فتحة سقف بانورامية، مظلات شمسية للصف الثاني في العربة وباب خلفي كهربائي دون استخدام اليدين في فئات سيكويا الأعلى.
- ومن مواصفات تويوتا سيكويا الجديدة 2023 أن بها تكامل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
- تشغيل المحرك عن بُعد. وشحن الهاتف الذكي اللاسلكي في سيكويا 2023.
سعر سيكويا 2023
سوف يتم طرح السيارة في الربع الأخير من 2022. كذلك لم تعلن شركة تويوتا عن قائمة أسعار سيكويا 2023 بشكل رسمي. ولكن إليكم الأسعار المتوقعة للسيارة ولكنها مجرد أحتمالات تحتمل الزيادة والنقصان. كما أنها ليست تفصيلية بالفئات:
- سعر و مواصفات تويوتا سيكويا الجديدة 2023 في المملكة العربية السعودية يبدأ من 199.000 ريال سعودي.
- يبدأ سعر Toyota sequoia في الإمارات العربية المتحدة بــ 257.100 درهم إماراتي.
- سيكويا 2023 يبدأ سعرها في قطر بــ 254.855 ريال قطري.
- سعر تويوتا سيكويا الجديدة 2023 في الكويت يبدأ من 21.170 دينار كويتي.
- يبدأ سعر Toyota sequoia في البحرين بــ 26.390 دينار بحريني.
- سيكويا 2023 يبدأ سعرها في عمان بــ 26.920 ريال عماني.
- سعر تويوتا سيكويا الجديدة 2023 في مصر يبدأ من 1.100.000 جنية.
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