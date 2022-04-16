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للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة 12 ألف ريال سعودي سيارات مستعملة رخيصة، يوجد الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء السيارات المستعملة ويبحثون عنها وتكون ايضا بحالة جيدة وسعرها في متناول الجميع، ودائما ما يبحثون عن الجانب الإقتصادي من الناحية المالية، ويلجأوا لشراء السيارات التي لا تحتاج إلى استهلاك الكثير من الوقود، فالسيارة المستعملة خصوصا ماركة تويوتا هي التي توفر لمن يبحث عن شراء سيارة بنوعية جيدة كل مواصفات السيارة المناسبة، لذا جمعنا لكم مجموعة من أرخص أنواع سيارات تويوتا كامري مستعمل وباقي الموديلات أيضا بسعر 12 ألف ريال وأقل أو أكثر اختاروا منها ما يناسبكم. للبيع سيارة تويوتا مستعملة كامري 12 ألف ريال سعودي سيارة تويوتا كامري موديل 2012 لبيع مستعمل سيارة في حراج السعودية ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. عداد الممشى لها عند عرضها للبيع من 180.000 كيلو متر إلى 189.999 ألف كيلو متر. نوع الوقود المستخدم بنزين. فتحة سقف السيارة باللون الأبيض. السيارة باللون الأبيض. مرايا كهربائية للسيارة، شاشة لمس. مكيف هواء اوتوماتيك. كراسي ومقاعد السيارة من الجلد. أكياس هوائية للأمان ووسائد. طريقة السداد كاش أو تقسيط. سعر السيارة يبلغ نحو 12.000 ألف ريال سعودي. في حالة تقسيط يبلغ سعر السيارة 14 ألف ريال سعودي. عداد الممشى الحقيقي سجل 185 ألف كيلو متر. تواصل مع مالك السيارة على جوال 00966583025156. سيارة تويوتا للبيع كامري موديل عام 2004 مستعملة بحالة جيدة سيارة تويوتا كامري مستعمل للبيع كاش أو تقسيط. السيارة موديل عام 2004 ذات لون أزرق غامق. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين. يوجد بالسيارة مرايا كهربائية، مثبت سرعة. مكيف هواء اوتوماتيك كهربائي داخلي. سيارة كامري 2004 استمارة فحص سارية. مكينة قر نظيف وكالة. كفرات، بطارية ممتازة خالية من حوادث. سعر السيارة يبلغ نحو 12 ألف ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة على رقم 966599723387. سيارة تويوتا كامري موديل عام 2006 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري باللون رمادي فضي. ناقل الحركة للسيارة عادي يدوي. نوع الوقود المستخدم بنزين. مرايا السيارة كهربائية. نظام ملاحة، مكيف هواء داخلي اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة 190.000 كيلو متر إلى 199.999 كيلو متر. سعر السيارة يبلغ نحو 11 ألف ريال سعودي كاش فقط. موتور السيارة أموره طيبة، لا يوجد بالسيارة حوادث. البدي الخارجي وكالة تم عمل له رش تجميلي من فترة. لا يرسل إلا الصامل، السيارة بحالة جيدة. تواصل مع مالك السيارة بسعر 00966506042296. عمر شويل - جدة للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة 12 ألف ريال سعودي سيارات مستعملة رخيصة - ثقفني

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