يقدم عملاق صناعة السيارات الحربية الصيني ، مجموعة بايك ذات الباع الطويل في انتاج سيارات الجيب الحربية وشريك مرسيدس في مصنع تجميع سياراتها في الصين ، بإنتاج سيارتها بديلة سينوفا في الشرق الأوسط وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية ، ونقدم لكم اليوم عرض شامل عن بايك X7 الجديدة 2022 المواصفات بالصور ، ونستعرض جداول توضح كافة المواصفات القياسية للسيارة من ناحية الميكانيكا والتعليق والعفشة بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان ، ونتعرف علي باكيج أمان السيارة والموصفات الداخلية والخارجية ووسائل الترفيه والمساعدة المختلفة ، كذلك تعرف على مواصفات و سعر بايك x7 ، حيث أن بايك 7 X هي منافس حصري لسيارة هيونداي توسان 2023 في السوق والتي يمكن الاطلاع علي عليها عبر موقعنا ثقفني.

فئات وأسعار بايك X7 الجديدة 2022 المواصفات بالصور

كما تقدم شركة كيا سيارتها سبورتاج 2022 بثلاث فئات رئيسية ، تطرح BAIC سيارة X7 بايك الجديدة بالأسعار بثلاث فئات بالمملكة هم :

الأولي : بايك X7 ايليت 2022 بسعر 103,499 ريال بعد القيمة المضافة.

الثانية : بايك X7 اونر 2022 بسعر 114,999 ريال بعد القيمة المضافة.

الثالثة : بايك X7 لكجري 2022 بسعر 109,249 ريال بعد القيمة المضافة.

وتقدم بايك الجديدة كُليًا في السوق المصري بفئة واحدة بايك X7 2022 اتوماتيك / Premium بسعر673,000 جنيه.

المواصفات القياسية للسيارة

وفق الموقع الرسمي لشركة بايك في السعودية نستعرض المواصفات القياسية للسيارة بايك X7 الجديدة بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان :

المواصفة القياسات الطول * العرض * الارتفاع (مم) 4710/1892/1715 قاعدة العجلات (مم) 2800 الارتفاع عن سطح الأرض (مم) 200 الوزن الخالي (كجم) 1665 عدد المقاعد 5 سعة خزان الوقود (لتر) 60 حجم شنطة الأمتعة (لتر) 410 سعة المحرك (مل) 1.5 T القوة الحصانيه 200 HP أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) 275/1500-4500 ناقل الحركة 7DCT نوع الوقود 91/92 نوع القيادة دفع أمامي التعليق MacPhersan نظام تعليق متعدد الوصلات من المكابح قرصية مقاس الإطارات 235/55 R19

مواصفات الأمان في بايك BAIC X7

تقدم السيارة الصينية الجديدة بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها في بايك x7 الجديدة بالسوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي تيربو :

أنماط القيادة عادي ، رياضي ، اقتصادي أنظمة الأمان للفرامل و آلات الجر نظام التوجيه الكهربائي

ناقل حركة إلكتروني

نظام منع الانغلاق

و نظام توزيع قوة المكابح إلكترونيا

المساعدة على التوقف المفاجئ

الثبات الإلكتروني 9.3 من بوش

كذلك نظام التحكم بالجر

والمساعدة على صعود المنحدرات

التحكم عند نزول المرتفعات

مكابح الانتظار الكهربائية

المكابح التلقائية عند الوقوف أمان السيارة الداخلي وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

ووسائد هوائية جانبية في الأمام

ستائر هوائية جانبية

أحزمة أمان للمقاعد الأمامية مع مشدات

تنبيه عدم ربط حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي مساعد الوصول الذكي تقنية التشغيل بضغطة زر

خاصية الدخول الذكي بلا مفتاح

إغلاق فتحة السقف و النوافذ عند قفل السيارة

فتح قفل الأبواب تلقائيا عند الاصطدام

قفل/فتح تلقائي لقفل الأبواب بحسب السرعة أنظمة المراقبة حساسات أمامية

وحساسات خلفية

كاميرا خلفية

مسجل البيانات

تشغيل إضاءة الطوارئ عند التوقف المفاجئ

مراقبة ضغط الإطارات (منبه + علامة)

المواصفات الداخلية والخارجية X7 الجديدة

السيارات بايك 7 x صينية الصنع الجديدة كلياً تقدم باقة مميزات فنية كبيرة تنافس بها السيارات الجديدة في مصر مثل :

المواصفات الخارجية للسيارة فتحة سقف بانوراميه

زجاج خلفي بخاصية إزالة الضباب

مقبض باب مخفي بمستشعر

لون سقف الهيكل الخارجي اسود

باب خلفي كهربائي وضد الإغلاق على عائق

باب صندوق الأمتعة مزود بمستشعر

مساحات أمامية تعمل تلقائياً عند هطول الأمطار

نافذة السائق قابلة للفتح والإغلاق بضغطة واحدة وضد الإغلاق على عائق

جميع النوافذ قابلة للفتح والإغلاق بضغطة واحدة وضد الإغلاق على عائق

مستشعر إغلاق النافذة أثناء هطول المطر

مرايات جانبية مع مساعدة الرجوع للوراء

مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيا مع خاصية التسخين

ومرايا جانبية مع طي كهربائي (طي تلقائي عند النزول) مواصفات السيارة من الداخل مقود جلدي

المقود بخاصية اللمس

والمقود متعدد الوظائف قابل للتعديل بأربع وضعيات

مقودها بخاصية التدفئة

مرآة الرؤية الخلفية مع خاصية التعتيم

شمسيات أمامية مزودة بمرايا

منفذ 12 فولت خلفي

مضخم صوت عالي الدقة (إمبلفاير)

سماعات عالية الدقة

مؤثرات صوتية

إضاءة محيطية داخلية متعددة الألوان

غطاء الأمتعة

خصائص بايك X7 الجديدة