نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا مستعملة بـ 10000 آلاف ريال بالسعودية تعرف على خصائصها ومميزاتها في المقال التالي

اشتهرت سيارات تويوتا في كل أنحاء العالم وخاصة بالعالم العربي بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأنها سيارة من النوع الذي يناسب الجميع وذات المواصفات تجعلها مرضية لجميع الفئات، وتعجب خاصة الذين يبحثون عن سيارة أنيقة ورائعة بأقل الأسعار ومناسبة لجميع المناسبات، وهي أيضا تعتبر سيارة عائلية لا تحتاج للكثير من المتطلبات عند قيادتها وركوب العائلة بها فهي مريحة جدا من هذه الناحية، ومناسبة أيضا لكل الطرق الموجودة بالمملكة حيث تلبي أزواق أغلب العملاء وذلك لشهرتها بهذا المجال وتخصصها مقارنة ببقية السيارات، لذلك سنقدم لكم أهم التفاصيل عن أسعار سيارات تويوتا المستعملة وبأسعار تبدأ من 10000 ريال سعودي. سيارة تويوتا مستعملة يارس 2015 E ستاندرد موديل السيارة عام 2015.

لونها أزرق فاتح.

ذات نوع قيادة أوتوماتيك.

تمتلك عدد 4 سلندر.

3 لتر هو حجم محركها.

تعتبر بحالة جيده ومستعملة.

ذات دفع أمامي.

وتمتلك وسائد امامية.

تستعمل البنزين كوقود لها وتمتلك نوع فرامل ABS.

وبها أحزمة أمان من نوع سنتر لوك.

تمتلك نظام تحكم إلكتروني بالانزلاق TRC.

مصابيح هالوجين امامية.

وبها أيضا مزيل ضباب.

وتباع في موقع سيارة بمبلغ 20 ألف ريال سعودي ويمكن حجزها عبر الاتصال بموقع سيارة. سيارة تويوتا كورولا المستعملة موديل 2011 تحكم كهربائي في زجاج السيارة من الأمام والخلف.

تمتلك توزيع إلكتروني للفرامل للعمل بنظام أمان متقدم.

وهي أيضا مزودة بنظام مثبت السرعة ومانع انغلاق الفرامل وكل هذا بسعر 14 ريال سعودي. سيارة تويوتا كامري موديل 2015 تمتلك هذه السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي.

ذات لون أسود لامع وبحالة جيدة جدا مستعملة.

بها مكيف هواء يدوي وريموت كنترول للسيارة.

راديو كاسيت ومشغل اسطوانات وهذا بالنسبة لنظام الصوت.

وبها أيضا نوافذ زجاج فاميه ذات نظام كهربائي امامية وخلفية وأيضا عازلة للرؤية الداخلية.

وسائد هوائية لكل من السائل والراكب الامامي.

ويبلغ سعر السيارة 10 آلاف ريال سعودي ويمكن تقسيطها لمدة عشرة أشهر بمقدم 1000 ريال والتقسيط كل شهر 1000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارة تويوتا مستعملة بـ 10000 آلاف ريال بالسعودية تعرف على خصائصها ومميزاتها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تويوتا مستعملة بـ 10000 آلاف ريال بالسعودية تعرف على خصائصها ومميزاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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